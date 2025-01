Inter-Atalanta, i convocati di Gasperini: la decisione su Ruggeri

Inter-Atalanta si disputerà domani 2 gennaio alle ore 20 all’Alawwal Park Stadium. Di seguito la lista dei convocati di Gian Piero Gasperini per la Supercoppa Italiana.

LA SFIDA – Inter-Atalanta è la prima delle due semifinali di Supercoppa Italiana, competizione che si terrà per la terza consecutiva in Arabia Saudita. In attesa del match del 3 gennaio, tra Juventus e Milan, le due compagini lombarde promettono di dare spettacolo in un match che si prospetta come dall’elevato tasso dello spettacolo e delle emozioni. Dopo la sconfitta per 0-4 nella sfida d’andata del campionato di Serie A, i bergamaschi intendono dimostrare di poter tenere testa alla formazione allenata da Simone Inzaghi. I nerazzurri, dal canto loro, vogliono confermare lo splendido periodo di forma mostrato nell’ultimo mese, provando a portare a casa il quarto successo consecutivo in Supercoppa.

Inter-Atalanta, i convocati di Gasperini:

LE SCELTE – Di seguito i nomi dei convocati di Gian Piero Gasperini per la Supercoppa Italiana, con la presenza di Matteo Ruggeri confermata in maniera ufficiale:

-Bellanova Raoul (16) – Brescianini Marco (44) – Carnesecchi Marco (29) – De Ketelaere Charles (17) – de Roon Marten (15) – Djimsiti Berat (19) – Éderson (13) – Hien Isak (4) – Kolašinac Sead (23) – Kossounou Odilon (3) – Lookman Ademola (11) – Palestra Marco (27) – Pašalić Mario (8) – Rossi Francesco (31) – Ruggeri Matteo (22) – Rui Patrício (28) – Samardžić Lazar (24) – Scalvini Giorgio (42) – Sulemana Ibrahim (6) – Toloi Rafael (2) – Vlahović Vanja (48) – Zaniolo Nicolò (10) – Zappacosta Davide (77)