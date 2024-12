Inter-Atalanta, conferme a centrocampo per Inzaghi. La probabile formazione

Simone Inzaghi e l’Inter si preparano alla prima semifinale di Supercoppa Italiana in programma giovedì 2 gennaio contro l’Atalanta. Arrivano solo conferme per i nerazzurri.

STRAORDINARI – Archiviata la bella vittoria contro il Cagliari nell’ultima giornata del 2024, Simone Inzaghi si è concentrato subito sulla semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Atalanta in programma giovedì 2 gennaio a Riyadh. In caso di vittoria infatti, l’avventura saudita continuerà con la finale in programma giorno 6 gennaio dove si sfiderà la vincente di Milan-Juventus. Con la difesa ricucita nel miglior modo, il tecnico dell’Inter deve chiedere gli straordinari a Stefan De Vrij. Il centrale olandese guiderà la difesa dei meneghini, con affianco Alessandro Bastoni e Yann Bisseck.

Inter-Atalanta, un solo dubbio per Inzaghi

CONFERME – A centrocampo Simone Inzaghi si affiderà quasi sicuramente alla vecchia guardia, con Calhanoglu in cabina di regia e con Nicolò Barella ed Henrick Mkhitaryan ai lati. Sugli esterni invece, Federico Dimarco è sicuro di una maglia da titolare, dall’altro lato invece Denzel Dumfreis è in vantaggio su Matteo Darmian. In attacco invece, confermata la coppia composta da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, con l’argentino che vuole subito rifarsi dopo essere tornato al gol nella partita contro il Cagliari.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.