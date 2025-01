Inter-Atalanta, Calvarese promuove Chiffi: «Bene quando conta!»

L’arbitro Chiffi ha suscitato giudizi contrastanti in riferimento alla sua prestazione in Inter-Atalanta di Supercoppa Italiana. Su Tuttosport arriva la sentenza dell’ex direttore di gara Gianpaolo Calvarese.

EPISODI CONTROVERSI – Inter-Atalanta non è stata una partita facile da arbitrare. Lo sa bene Chiffi, che ha dovuto giudicare diversi episodi controversi e per cui ancora c’è un dibattito importante. Tutto inizia con il mancato rigore su Denzel Dumfries per l’intervento di Ruggeri. Poi si prosegue con l’angolo da cui nasce il gol dello stesso esterno olandese dell’Inter.

Inter-Atalanta, Chiffi ne esce bene secondo Calvarese

GIUDIZIO – Su Tuttosport è Gianpaolo Calvarese a giudicare, positivamente, l’operato dell’arbitro Chiffi: «Daniele Chiffi, quest’anno al terzo big match all’attivo dopo Milan-Juventus e Lazio-Inter, porta a casa Inter-Atalanta azzeccando le decisioni che contano nelle due aree di rigore. Tecnicamente fischia 23 falli, con una soglia adeguata alla partita. Ma andiamo nel dettaglio: nei minuti finali del primo tempo c’è un contatto tra Dumfries e Ruggeri all’interno dell’area di rigore atalantina. Entrambi vanno alla ricerca del pallone, ma nonostante l’incrocio di gambe è corretta la decisione dell’arbitro di far proseguire il gioco perché nessuno dei due tocca la sfera. Poco dopo l’inizio della seconda metà l’Atalanta protesta in occasione del vantaggio degli avversari. Il gol è regolare perché è troppo lieve la sbracciata di Dumfries ai danni di Scalvini, ma il calcio d’angolo da cui nasce è inesistente: sul colpo di testa di Bisseck, il pallone non viene infatti toccata da Hien come invece segnalato dall’assistente».

EPISODIO FINALE – Tante polemiche anche sul finale, spiega Calvarese: «Infine giusto annullare il potenziale 2-1 dei bergamaschi. All’interno dell’area di rigore, dopo una serie di rimpalli, De Ketelaere si trova sui piedi il pallone ma è oltre l’ultimo difensore avversario. A livello disciplinare ammonisce giustamente Scalvini e Carlos Augusto; il primo per un intervento in ritardo in mezzo al campo su Barella, il brasiliano per un tackle su Palestra»