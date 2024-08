Inter-Atalanta, Calvarese: «Manca un giallo per Thuram. Motivo»

L’ex arbitro di Serie A Gianpaolo Calvarese ha fatto la moviola per Tuttosport di Inter-Atalanta. Due episodi in discussione in particolare della partita di San Siro, uno riguarda Thuram.

MOVIOLA – Gianpaolo Calvarese analizza il primo episodio in discussione di Inter-Atalanta: «Partito tra i meno papabili a livello internazionale, Matteo Marchetti con le prestazioni ha dimostrato di potersi meritare anche lui quest’anno, come Mercenaro, quel posto. Buona prestazione del direttore di gara di Inter-Atalanta sotto lo sguardo del designatore Gianluca Rocchi che, dalle tribune di San Siro con l’auricolare, ha potuto ascoltare le conversazioni di Marchetti e i suoi assistenti. Sulla carta sarebbe potuta essere una sfida difficile da arbitrare, ma il dominio dell’Inter ha fatto sì che gli episodi rilevanti siano stati pochi. Tra questi c’è sicuramente il tocco di mano di Barella: intorno al 37′, in un contrasto tra il centrocampista nerazzurro e Mateo Retegui, la palla batte sulla mano dell’interista, ma il colpo è completamente involontario e non punibile con il calcio di rigore, dato che sono corpo a corpo in marcatura».

Inter-Atalanta, la moviola di Calvarese

SECONDO EPISODIO – Calvarese continua la moviola di Inter-Atalanta: «Sul finale del primo tempo, giusto ammonire de Roon per trattenuta su Thuram. Nella stessa situazione però manca un giallo all’attaccante dell’Inter, che accentua il tutto divincolandosi dando anche una gomitata all’olandese dell’Atalanta. Giusta la valutazione di Marchetti anche in occasione dell’ammonizione di Retegui nel secondo tempo. Decisione corretta pure in occasione del gol annullato per fuorigioco a Dimarco all’82’»