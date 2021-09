Inter-Atalanta, Barella super! Dzeko ok. Handanovic malissimo: le pagelle – CdS

Inter-Atalanta, Barella il migliore in campo tra gli uomini di Inzaghi. Bene anche Dzeko, molto male Handanovic. Di seguito le pagelle secondo il Corriere dello Sport.

LE PAGELLE – Inter-Atalanta, 6,5 per Simone Inzaghi che azzecca i cambi e nel secondo tempo la sua squadra cresce. Handanovic il peggiore in campo per entrambe le squadre, una brutta respinta sul gol del 2-1 e nel finale un altro errore cancellato dal VAR: voto 4,5. Straordinaria la prestazione di Barella, quinto assist stagionale per lui: 7,5. Molto bene anche Edin Dzeko, che parte male dopo pochi minuti con un’occasione sprecata, ma svaria su tutto il fronte, si sacrifica e segna, procurandosi anche un rigore.

Fonte: Corriere dello Sport