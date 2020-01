Inter-Atalanta, altro record in vista per San Siro. NovitÃ  da Appiano – CdS

Inter-Atalanta, altro record in vista per San Siro....

Inter-Atalanta, altro record in vista per San Siro. Novità da Appiano – CdS

Inter-Atalanta potrebbe far registrare un nuovo record al botteghino di San Siro. Per la partita di stasera (ore 20.45) sono previsti oltre 70.000 spettatori secondo il “Corriere dello Sport”: sarebbe la terza volta in questa stagione. Arrivano inoltre aggiornamenti da Appiano Gentile, dove la società ha commissionato un nuovo hotel.

PRESENZA COSTANTE – Per Inter-Atalanta, in programma stasera alle 20.45, si attendono oltre 70.000 spettatori sugli spalti di San Siro. Considerando le gare disputate sin qui in stagione dal club di Viale della Liberazione, sarebbe la terza gara con oltre 70.000 presenze. Le due precedenti: Inter-Juventus del 6 ottobre (vedi dati ufficiali), e Inter-Barcellona del 10 dicembre (vedi focus). Numeri che potrebbero portare il club nerazzurro a superare la media di 64.000 spettatori a partita: una media che farebbe balzare l’Inter al quinto posto tra i club europei. Se Borussia Dortmund, Bayern Monaco, Barcellona e Manchester United sono inarrivabili (oltre 70.000 di media a partita), è invece abbordabile il Real Madrid, a quota 64.355.

APPIANO GENTILE – Arrivano infine aggiornamenti anche da Appiano Gentile. Al Centro Sportivo Suning, sono quasi ultimati i lavori per la costruzione dell’hotel con le nuove camere per i calciatori nerazzurri. Al momento, sembra che l’Inter voglia svolgere il ritiro estivo direttamente alla Pinetina: anche da ciò deriva quindi la società di una nuova struttura. Se la tournée estiva negli Stati Uniti sembra confermata, lo stesso non può dirsi dell’International Champions Cup: la manifestazione estiva si svolgerà ad agosto inoltrato nel 2020, anziché a luglio come lo scorso anno.