Inter-Atalanta 4-0, Thuram bomber. Barella magie, le pagelle – TS

Inter-Atalanta è finita per 4-0 e non ha lasciato spazio ad interpretazioni diverse dal dominio della squadra di Simone Inzaghi. Marcus Thuram e Nicolò Barella hanno arato il match, le pagelle di Tuttosport.

VOTI – Il 4-0 di Inter-Atalanta racconta già tutto di come sia andata la partita a San Siro. Pochi discorsi, tanto spettacolo al servizio del popolo nerazzurro. Marcus Thuram ha deliziato il pubblico con un’altra doppietta, la seconda in tre partite, valsa i gol rispettivamente del 3 e del 4-0 definitivo. Il francese ha ricevuto un 8 pieno da Tuttosport, così come Simone Inzaghi, vale a dire l’artefice di questa splendida prestazione. Dietro arriva Nicolò Barella, che ha aperto la serata con un tiro al volo degno dei migliori gol della stagione già alla terza giornata. 7.5 per il centrocampista, poi gli altri due si dividono i compiti. Hakan Calhanoglu si ferma alla sufficienza, assieme a lui Yann Sommer mai particolarmente impegnato. Henrikh Mkhitaryan ha iniziato l’azione dell’1-0 e sale al 7, stesso voto del leader difensivo Francesco Acerbi. Non solo blocca Mateo Retegui, ma si rende pericoloso anche in attacco con la sua posizione più avanzata al centro del campo. Gli ultimi sono una fila di 6.5: Benjamin Pavard, Federico Dimarco, Alessandro Bastoni e Matteo Darmian.

fonte: Tuttosport – Alessia Scurati