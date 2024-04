Inter, ricordi Ashley Young? «Milano nerazzurra come deve essere!»

Con cinque giornate di anticipo, la vittoria nel derby contro il Milan porta l’Inter a dare il via ai festeggiamenti per la conquista del ventesimo scudetto. Si unisce anche l’ex nerazzurro Ashley Young, in nerazzurro per una stagione e mezza.

RICORDO – Una sola stagione e mezza per lui con la maglia dell’Inter, dal gennaio 2020 all’estate del 2021, arrivato dal Manchester United su richiesta di Antonio Conte. Ashley Young ha un grande ricordo dell’ambiente nerazzurro, grazie anche allo scudetto conquistato proprio nella stagione 2020-2021. Un ricordo, il suo, che tiene a sottolineare anche stasera, dopo la vittoria dei nerazzurri nel derby che vale il ventesimo scudetto e la seconda stella. Con tante cose che sono cambiate rispetto a tre anni fa, ma non una: ovvero la squadra che domina il calcio milanese.

CAMPIONI D’ITALIA, LA FESTA DELL’EX INTER ASHLEY YOUNG

MILANO NERAZZURRA – E le parole di Ashley Young, arrivate poco dopo il fischio finale di Milan-Inter, non lasciano alcuno spazio a interpretazioni. “Campioni, Milano è nerazzurra come deve essere. Brava famiglia interista“. Queste le sue parole su Twitter, da vero tifoso nerazzurro. E non potremmo essere più d’accordo, visto lo score di sei derby consecutivi vinti per un parziale di 14-2 tra gol segnati e gol subiti, con la conquista della finale di Champions League lo scorso anno, la Supercoppa Italiana lo scorso anno e, soprattutto, il ventesimo scudetto proprio questa sera.