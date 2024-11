Inter-Arsenal, San Siro risponde ancora! Il dato sugli spettatori

Altra notte di Champions League da ricordare per l’Inter! In campo in questi minuti a San Siro contro l’Arsenal. Ecco il dato ufficiale sugli spettatori presenti.

IN GRAN NUMERO – Secondo i dati ufficiali, sono stati esattamente 75.222 i presenti a San Siro, con una nutrita rappresentanza di 4.146 tifosi inglesi nel settore ospiti, giunti da Londra per sostenere l’Arsenal in questa delicata sfida di Champions League. Il pubblico interista, numeroso e caloroso, ha avvolto la squadra di Simone Inzaghi in un’atmosfera di grande carica emotiva. Dal primo minuto, i cori e le coreografie organizzate hanno reso l’ambiente unico, contribuendo a trasformare San Siro in una vera e propria “fortezza” per l’Inter. Accoglienza che si è vista sin dall’arrivo dei pullman nerazzurro al “Giuseppe Meazza”. Il momento clou è arrivato nel secondo tempo, quando Calhanoglu ha battuto il portiere dell’Arsenal con un rigore calciato con precisione. L’urlo dei tifosi, esploso subito dopo il gol, ha echeggiato per tutto lo stadio, testimoniando l’entusiasmo e la fiducia nei confronti di una squadra che sta cercando di consolidarsi tra le migliori d’Europa.