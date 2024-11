Inter, arriva il vincitore del gol del mese: scelta scontata!

È arrivata oggi la decisione, dopo le votazioni, sul gol più bello di ottobre in casa Inter fra tutte le squadre, comprese Femminile e Primavera. Una scelta praticamente… Scontata!

GOL DEL MESE – Non poteva essere un’altra la scelta per il gol del mese di ottobre, per quanto riguarda quelli segnati dalle squadre dell’Inter. Dopo le votazioni, i tifosi hanno infatti deciso di premiare nientemeno che Hakan Calhanoglu. Sua la rete più bella dello scorso mese, ovvero quella su calcio di punizione che ha aperto le marcature nella gara contro la Stella Rossa a San Siro. Gara, quella valevole per la seconda giornata della fase campionato della UEFA Champions League, terminata poi con un rotondo risultato di 4-0 grazie anche alle reti di Mehdi Taremi, Marko Arnautovic e Lautaro Martinez. Un tiro, il suo, perfetto per tecnica e potenza.

Hakan Calhanoglu si gode il premio per il miglior gol di ottobre, in attesa del rientro con l’Inter

RECUPERATO – Hakan Calhanoglu avrà presto la possibilità di bissare il risultato anche nel mese di novembre. Dopo l’infortunio che lo ha costretto a uscire dopo pochi minuti nella sfida – poi vinta 0-1 e decisa da Lautaro Martinez – contro la Roma, il centrocampista turco ha recuperato e potrà tornare tra i convocati già da domani contro il Venezia. Difficile vederlo in campo dal primo minuto, più che altro a livello precauzionale. Simone Inzaghi vuole averlo infatti a disposizione per le due importantissime sfide contro Arsenal e Napoli, nelle quali il faro del centrocampo nerazzurro dovrà tornare a illuminare come suo solito.