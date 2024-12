Inter, arrestato un altro capo della Curva Nord! Il caso

Non finisce la bufera intorno alla Curva Nord dell’Inter, coinvolta nell’inchiesta aperta ai danni delle tifoserie organizzate del club nerazzurro e del Milan. CalcioeFinanza scrive di un altro arresto.

ARRESTO – L’inchiesta sulle curve di Inter e Milan prosegue, nelle prossime settimane verranno ascoltati anche i tesserati dei club come Davide Calabria e Hakan Calhanoglu. Molti dubbi intorno alla questione, se ne aggiungono di ulteriori nella giornata di oggi. È stato arrestato un altro dei capi ultrà dell’Inter, vale a dire Nino Ciccarelli. L’uomo ha subito l’arresto per un cumulo di pena di 4 anni e 8 mesi divenuto definitivo ed era uno dei capi del gruppo Viking. Ciccarelli era coinvolto nell’inchiesta, ma in maniera defilata in quanto rappresentante della curva nerazzurra.

Inter, la situazione dell’inchiesta sulle curve

INCHIESTA – La Procura di Milano ha aperto l’inchiesta e lo scorso 27 novembre ha consegnato gli atti alla Procura della FIGC. Il procuratore Giuseppe Chiné ha aperto quindi un fascicolo d’indagine sportiva ai danni di Inter e Milan. Difficile per ora pensare a penalizzazioni in classifica e punizione relative al campionato attuale, ma sono attesi aggiornamenti importanti nelle settimane a venire. Ci sono due norme del Codice di Giustizia Sportiva che potrebbero essere prese in considerazione e fanno riferimento al coinvolgimento dei tesserati.