L’Inter ha un’arma in più per Napoli: si contano già 12 reti così! – CdS

L’Inter si prepara per la trasferta di Napoli, che varrà quantomeno un pezzettino di scudetto. Sarà una partita tiratissima, che potrebbe decidersi sui dettagli. Inzaghi ha un’arma su cui fare affidamento. E i dati non mentono.

ARMA – Lo scontro diretto tra Napoli e Inter è ormai alle porte. Mancano esattamente due giorni e nella giornata di domani Simone Inzaghi parlerà in conferenza stampa per presentare la partita (vedi orario). A proposito del mister nerazzurro, in vista del match del Maradona ha un’arma in più da poter sfoderare: ossia quella legata ai calci d’angolo. L’Inter, infatti, è una delle squadre che segna di più da questo fondamentale. Tant’è che sono già dodici i gol, scrive il Corriere dello Sport, maturati appunto da situazione di corner o sugli sviluppi dello stesso. Due appunto tra Genoa (Lautaro Martinez di testa) e Lazio (il bolide di Marko Arnautovic arrivato dopo una ribattuta da corner).

L’Inter e i gol da calcio d’angolo: arma per Napoli

MARCATORI – Ben nove di questi dodici sono da registrare solamente in campionato. Sono diversi i giocatori che hanno lasciato il segno su corner o sugli sviluppi dello stesso a dimostrazione che, ancora prima dei singoli, sono gli schemi e gli allenamenti specifici ad Appiano a fare la differenza al momento opportuno. L’unico in grado di ripetersi per tre volte è stato il colosso Dumfries, anche per via dei suoi 188 centimetri d’altezza, poi per due volte Thuram e Lautaro Martinez e infine una volta a testa De Vrij, Carlos Augusto, Asllani e Arnautovic, oltre all’autogol di Pongracic al ritorno contro la Fiorentina.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia