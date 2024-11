Inter, Appiano Gentile svuotata! Anche Pavard con la Francia – CdS

Benjamin Pavard si aggiunge ai 14 giocatori dell’Inter già convocati precedentemente dalle rispettive nazionali. Appiano Gentile sarà svuotata nei prossimi giorni, ma c’è una notizia positiva per il Corriere dello Sport.

ASSENTI – Anche Benjamin Pavard mancherà all’appello di domani mattina, quando ricominceranno gli allenamenti dell’Inter ad Appiano Gentile. In questi giorni il BPER Training Center vedrà pochissimi volti, ossia tutti coloro che non sono stati chiamati dalle rispettive nazionali. Ben 15 calciatori saranno assenti, tra i presenti invece ci saranno ad esempio Sommer, Josep Martinez, Acerbi, Darmian, Mkhitaryan, Correa, Carlos Augusto impegnato nel recupero dall’infortunio. Diversi elementi ci sono, ma c’è un’altra buona notizia per Simone Inzaghi.

Inter, il rientro dei nazionali

RIENTRO – La buona notizia riguarda proprio i rientri dei giocatori ad Appiano Gentile. La Francia giocherà contro l’Italia domenica sera a San Siro e sarà per entrambe le nazionali l’ultimo match in programma della sosta. Ciò vuol dire che lunedì sei nerazzurri saranno già a disposizione di Inzaghi, perché proprio in Italia-Francia giocheranno Bastoni, Dimarco, Frattesi, Barella, Thuram e Pavard. Anche Arnautovic tornerà presto dall’Austria, poi a ruota tutti gli altri. Come sempre gli ultimi saranno Taremi, Lautaro Martinez e stavolta anche Buchanan. Difficile che vengano utilizzati per la partita di sabato delle 15 contro il Verona.

fonte: Corriere dello Sport – p.gua.