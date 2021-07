Inter, Appiano Gentile si riempie: al gruppo anche Lukaku

L’Inter continua il suo lavoro pre-stagionale in vista della prossima stagione. Si riempie di vecchi volti Appiano Gentile, oggi, riecco anche Romelu Lukaku

RITORNO − Manca meno di un mese al debutto ufficiale di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. La rosa a disposizione del tecnico piacentino si va via via sempre più ricomponendo. Dopo l’amichevole di ieri contro la Pergolettese, i nerazzurri ritrovano in ritiro anche Romelu Lukaku. Il gigante belga, ieri, ha salutato anche il mister (vedi foto) e da oggi si è messo subito a sua disposizione per prepararsi al meglio verso la nuova stagione che sta arrivando. Tramite Twitter, l’Inter ha pubblicato un post con due foto raffiguranti il fenomeno belga e la scritta: «Indovina chi è tornato?».