Inter, aperte le votazioni per il giocatore del mese di gennaio: i candidati

GIOCATORE DEL MESE – Inter, è possibile votare per scegliere il giocatore del mese di gennaio. Sono quattro i calciatori presenti nel consueto sondaggio da parte del club nerazzurro.

COMUNICATO – A seguire la nota pubblicata dalla società meneghina sul proprio sito ufficiale. “Il mese di gennaio nerazzurro si è chiuso con la vittoria per 2-1 sul Venezia, arrivata grazie al gol al 90′ di Edin Dzeko.

È stato un gennaio che ha regalato il primo trofeo stagionale all’Inter, con la vittoria nella Supercoppa Italiana al 121′ contro la Juventus. Cinque partite in totale, 3 in campionato (vittorie su Lazio e Venezia, pareggio con l’Atalanta), una in Coppa Italia (passaggio ai quarti con la vittoria sull’Empoli) e la Supercoppa.

È giunto quindi il momento di votare il LENOVO PLAYER OF THE MONTH di dicembre, cioè il giocatore che si è distinto maggiormente nell’ultimo mese.

Quattro i candidati: Denzel Dumfries, Alexis Sanchez, Alessandro Bastoni, Andrea Ranocchia.

Vota qui 👇 — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) January 25, 2022

Dumfries è stato nel vivo dell’azione in ogni match, garantendo un apporto fondamentale in fase offensiva: due assist con l’Empoli e quello pesantissimo al 90′ contro il Venezia. Sanchez è l’uomo della Supercoppa, con il suo gol al 121′ che ha piegato la Juve, consegnando il trofeo ai nerazzurri. Bastoni ha abbinato grandi prove difensive con show in attacco: contro la Lazio gol meraviglioso e assist per Skriniar. E poi Andrea Ranocchia, autore del gol in semi-rovesciata al 90′ di Inter-Empoli, fondamentale per evitare l’eliminazione e per continuare il viaggio in Coppa Italia.

I tifosi interisti potranno votare attraverso il sondaggio lanciato sul profilo Twitter ufficiale dell’Inter e nelle Instagram Stories.

LENOVO PLAYER OF THE MONTH – I VINCITORI DI QUESTA STAGIONE

Settembre: Nicolò Barella.

Ottobre: Edin Dzeko.

Novembre: Ivan Perisic.

Dicembre: Hakan Calhanoglu“.