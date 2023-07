Inter, annunciati gli abbonamenti per la Champions League

L’Inter ha annunciato con un comunicato ufficiale il modo in cui si potrà acquistare il ‘Champions pack‘ per le tre partite dei gironi a San Siro. Inizia il conto alla rovescia per le notti europee.

ABBONAMENTI – Dalle 12 di giovedì 27 luglio gli abbonati della stagione attuale possono acquistare in prelazione il Champions Pack. Fino al 28 agosto possono confermare il proprio posto. Questo pacchetto vale per le tre partite del gruppo di Champions League, che si conosceranno il 31 agosto dopo il sorteggio. L’abbonamento verrà caricato sulla tessera Siamo Noi. Alla Uefa sono riservati i posti della Poltroncina Rosse Centrale R, Poltroncina Rossa S, Tribuna Arancio Centrale 160/162, Poltroncina Arancio (settore 163), Secondo Arancio Centrale (settore 268) e Terzo Rosso Centrale (settore 330). La prelazione per questi settori non sarà valida. Gli abbonati avranno due giorni per acquistare un altro posto tra quelli disponibili al miglior prezzo dalle 12 del 29 agosto alle 10 del 31. Dopo il sorteggio verrà comunicato il modo in cui si venderanno i biglietti dei singoli match, acquistabili online su Inter.it o nei punti vendita ufficiali.

fonte: Inter.it