L’Inter annuncia il ‘Pirelli Player of the Month’: battuti 3 compagni

L’Inter, tramite le votazioni dei propri tifosi, ha appena annunciato il vincitore del “Pirelli Player of the Month”. Battuti tre illustri compagni.

VINCITORE – Sei partite giocate e cinque vittorie, con 16 gol segnati. Il filotto positivo dell’Inter a dicembre è stato straordinario e si è chiuso con il successo per 3-0 contro il Cagliari. È Nicolò Barella il Pirelli Player of the Month del mese di dicembre. I tifosi nerazzurri hanno scelto il numero 23 come miglior giocatore, esprimendo le loro preferenze. È stato un mese molto positivo per Barella che ha dato come sempre un prezioso contributo alla squadra di Simone Inzaghi, regalando prestazioni condite da gol, assist e tanto talento. Due gol spettacolari per il centrocampista nerazzurro. Il primo sigillo è arrivato contro il Parma, al termine di una splendida azione corale conclusa con un dribbling secco e un tocco ravvicinato. Il secondo, invece, è una gemma di rara bellezza balistica realizzata contro la Lazio. Barella ha chiuso l’anno servendo un assist raffinato a Lautaro nella vittoria contro il Cagliari, una performance che gli è valsa il riconoscimento di MVP della partita. Il centrocampista ha battuto tre illustri compagni: Federico Dimarco, Denzel Dumfries e Marcus Thuram. Quest’ultimo già in gol tredici volte in questa stagione.