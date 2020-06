Inter, anniversario Suning: la fotogallery per celebrare gli ultimi 4 anni

Il 6 giugno 2016 iniziava l’era Suning nell’ultracentenaria storia dell’Inter. Quattro anni in cui il club sta gettando le basi per ricostruire un futuro radioso, a partire dal ritorno in Champions League nelle ultime due stagioni. Nel sito del club nerazzurro, la fotogallery per rivivere in 15 scatti i momenti migliori degli ultimi 4 anni.

ANNIVERSARIO – La storia che lega il nome di Suning a quello dell’Inter inizia il 6 giugno 2016. Quattro anni in cui la nuova proprietà sta lavorando per riportare il club nerazzurro ai dorati fasti del passato. La prima stagione è stata di assestamento, complicata anche dal prematuro addio di Roberto Mancini e dalla fallimentare esperienza di Frank de Boer. Con l’arrivo di Luciano Spalletti nell’estate 2017, inizia la rincorsa ai vertici del calcio, prima italiano e poi europeo. Prima il ritorno in Champions League, sei anni dopo l’ultima volta, e poi la riconferma. Step minimi ma necessari per riportare l’Inter nelle posizioni in cui merita. Il prossimo obiettivo è altrettanto palese, reso esplicito dalla scelta di Antonio Conte come allenatore. Interrompere la dittatura della Juventus, e riportare lo scudetto in Viale della Liberazione.

RICORDI – Per celebrare al meglio i quattro anni di legame tra Suning e Inter, sul sito della società è presente una fotogallery di 15 scatti, dal giorno dell’insediamento del nuovo proprietario Zhang Jindong fino alla vittoria nell’ultimo derby.

Fonte: inter.it