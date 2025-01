Inter, andamento dei prestiti: Stankovic ancora eroico, Akinsanmiro shock

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Filip Stankovic si segnala ancora una volta come il migliore in campo del Venezia, anche contro i nerazzurri. In Serie B Ebenezer Akinsanmiro è protagonista di un increscioso episodio di razzismo.

RIEPILOGO PRESTITI – In questo turno di Serie A Filip Stankovic sfida il suo passato. O forse sarebbe più opportuno dire “futuro”, viste le prestazioni che il figlio d’arte sta mettendo in mostra con la maglia del Venezia. Anche contro l’Inter, il portiere classe 2002 è il migliore in campo, autore di almeno 5 parate decisive per evitare a Lautaro Martinez e compagni di arrotondare il risultato. Invece Sebastiano Esposito, che sfiderà l’Inter domenica prossima a San Siro (ore 20.45), cade in casa come tutto l’Empoli contro il Lecce (1-3). In Serie B invece si segnala un episodio orribile con al centro Ebenezer Akinsanmiro, attualmente in prestito alla Sampdoria. A Brescia, il centrocampista nigeriano è stato bersagliato da cori e insulti razzisti da parte dei tifosi casalinghi. E quando i blucerchiati sono passati in vantaggio al 33′, proprio sotto gli spalti di tifosi del Brescia, Akinsanmiro ha esultato imitando le movenze di una scimmia. Una scelta che ha portato l’arbitro ad ammonirlo e il tecnico Leonardo Semplici a sostituirlo pochi minuti dopo, evitando di esacerbare gli animi. Un episodio increscioso, verso cui l’Inter ha dimostrato immediata solidarietà. Infine, domenica da dimenticare per Francesco Pio Esposito, che al 59′ di Spezia-Juve Stabia sbaglia il rigore della possibile vittoria.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Empoli-Lecce 1-3: titolare, 90′ in campo

FILIP STANKOVIC (P) – Venezia-Inter 0-1: titolare, 90′ in campo

FRANCO CARBONI (D) – Venezia-Inter 0-1: in panchina

EBENEZER AKINSANMIRO (C) – Brescia-Sampdoria 1-1: titolare, sostituito al 41′, ammonito

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Spezia-Juve Stabia 1-1: titolare, sostituito all’81’, 1 rigore sbagliato

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Reggiana-Bari 0-0: in panchina

VALENTIN CARBONI (C) – Rennes-Marsiglia 1-2: indisponibile per infortunio

MARTIN SATRIANO (A) – Le Havre-Lens 1-2: indisponibile per infortunio

EDDIE SALCEDO (A) – OFI-Leviadakos 0-0: in panchina, subentra al 63′

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Cercle Brugge-Mechelen 1-0: indisponibile per infortunio