Inter, andamento dei prestiti: A. Stankovic decisivo! Palacios male

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Aleksandar Stankovic risulta decisivo nel match del Lucerna contro l’Yverdon. Prima da titolare di Tomas Palacios col nuovo tecnico del Monza, Alessandro Nesta.

RIEPILOGO PRESTITI – A prendersi la copertina tra i giocatori dell’Inter in prestito in questo weekend è Aleksandar Stankovic. Il figlio d’arte firma il secondo gol stagionale col Lucerna, che risulta decisivo per il 2-2 finale contro l’Yverdon. Il centrocampista classe 2005 incorna di testa sugli sviluppi di un corner, trovando il pareggio all’89’. In Serie A nessuna buona notizia invece per i nerazzurri in prestito. Tomas Palacios torna titolare nel Monza, ma risulta protagonista nel modo sbagliato. Infatti è lui a perdersi Cesare Casadei (ex Inter) in occasione del raddoppio del Torino. In Serie B decisivo Ebenezer Akinsanmiro, che serve l’assist decisivo nel pareggio tra Bari e Sampdoria. Nell’1-1 tra Sudtirol e Spezia nessun gol per Francesco Pio Esposito, che rimane in campo dall’inizio alla fine.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Genoa-Empoli 1-1: titolare, sostituito al 69′

TOMAS PALACIOS (D) – Monza-Torino 0-2: titolare, 90′ in campo, ammonito

FILIP STANKOVIC (P) – Atalanta-Venezia 0-0: indisponibile per infortunio

FRANCO CARBONI (D) – Atalanta-Venezia 0-0: in panchina

EBENEZER AKINSANMIRO (C) – Bari-Sampdoria 1-1: titolare, 90′ in campo, 1 assist

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Sudtirol-Spezia 1-1: titolare, 90′ in campo

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Carrarese-Cremonese 2-2: in panchina

ISSIAKA KAMATÉ (C) – Modena-Cosenza 1-1: in panchina, subentra al 71′

TAJON BUCHANAN (C) – Villarreal-Espanyol : in panchina

MARTIN SATRIANO (A) – Lens-Le Havre 3-4: indisponibile per infortunio

EDDIE SALCEDO (A) – OFI-Lamia 3-0: titolare, sostituito al 77′

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Beerschot-Mechelen 1-0: indisponibile per infortunio

ALEKSANDAR STANKOVIC (C) – Yverdon-Lucerna 2-2: titolare, 90′ in campo, 1 gol