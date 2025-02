Inter, andamento dei prestiti: Salcedo suona la quinta

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Secondo gol consecutivo per Eddie Salcedo nella vittoria dell’OFI. Per l’italo-colombiano è già la miglior stagione in carriera.

RIEPILOGO PRESTITI – Per trovare buone notizie tra i prestiti, l’Inter deve allungare lo sguardo fino in Grecia. Più precisamente, fino all’isola di Creta. Dove gioca l’OFI guidato in attacco da Eddie Salcedo. Che contro il Kallithea firma il gol del definitivo 3-1, salendo così a 5 reti in stagione (6 considerando la Coppa nazionale). Pertanto, quella in corso è già la miglior stagione nella carriera fin qui sfortunata dell’italo-colombiano. Poche gioie invece se ci si sposta in Italia. Sebastiano Esposito crolla assieme a tutto l’Empoli sotto i colpi dell’Atalanta (0-5). E non va meglio al fratello Francesco Pio. Il suo Spezia cade in casa contro il Catanzaro, e in più l’attaccante classe 2005 viene ammonito per simulazione (aveva guadagnato un rigore poi tolto dal VAR). Sempre in Serie B, ancora rimandato l’esordio di Alessandro Fontanarosa con la Carrarese: il difensore rimane in panchina anche contro la Reggiana, sua ex squadra. Infine, in Liga ancora scampoli di partita per Tajon Buchanan: nella vittoria del Villarreal in casa del Rayo Vallecano, l’esterno canadese subentra negli ultimi dieci minuti.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Empoli-Atalanta 0-5: titolare, sostituito al 72′

TOMAS PALACIOS (D) – Roma-Monza 4-0: in panchina, subentra al 76′

FILIP STANKOVIC (P) – Venezia-Lazio 0-0: indisponibile per infortunio

FRANCO CARBONI (D) – Venezia-Lazio 0-0: in panchina

EBENEZER AKINSANMIRO (C) – Sampdoria-Sassuolo 0-0: in panchina, subentra al 75′

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Spezia-Catanzaro 0-1: titolare, 90′ in campo, ammonito

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Reggiana-Carrarese 2-2: in panchina

ISSIAKA KAMATÉ (C) – Cittadella-Modena 0-2: in panchina

TAJON BUCHANAN (C) – Rayo Vallecano-Villarreal 0-1: in panchina, subentra all’80’

MARTIN SATRIANO (A) – Nantes-Lens 3-1: indisponibile per infortunio

EDDIE SALCEDO (A) – Kallithea-OFI 1-3: titolare, sostituito all’intervallo, 1 gol

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Mechelen-STVV 1-1: indisponibile per infortunio

ALEKSANDAR STANKOVIC (C) – Lucerna-Sion 2-1: titolare, 90′ in campo