Inter, andamento dei prestiti: Salcedo esordio da sogno!

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Esordio da sogno per Eddie Salcedo con la maglia dell’OFI Creta.

RIEPILOGO PRESTITI – Rientro dalla pausa nazionali con luce e ombre per i giocatori dell’Inter in prestito. La copertina è tutta per Eddie Salcedo, passato in settimana all’OFI Creta in Grecia. L’attaccante classe 2001 esordisce subentrando al 73′ della sfida contro l’Aris. E dopo neanche dieci minuti dall’ingresso firma il gol che vale anche la vittoria (3-2). Non va così bene invece a Sebastiano Esposito, autore comunque di una buona prova anche in Empoli-Juventus (0-0). Ancora panchina per Filip Stankovic in Milan-Venezia, che vede invece l’esordio di Franco Carboni coi veneti (anche se solo all’89’). In Serie B non sorride invece l’altro Esposito, Francesco Pio: dopo il poker con l’Italia Under21, rimane in panchina per tutta Cremonese-Spezia (1-1). Prima volta invece anche per Alessandro Fontanarosa, che parte titolare nella sconfitta interna della Reggiana contro il Sudtirol (1-3).

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Empoli-Juventus 0-0: titolare, sostituito al 77′

FILIP STANKOVIC (P) – Milan-Venezia 4-0: in panchina

FRANCO CARBONI (D) – Milan-Venezia 4-0: in panchina, subentra all’89’

EBENEZER AKINSANMIRO (C) – Cosenza-Sampdoria 2-1: titolare, sostituito all’intervallo

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Cremonese-Spezia 1-1: in panchina

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Reggiana-Sudtirol 1-3: titolare, sostituito al 79′

VALENTIN CARBONI (C) – Marsiglia-Nizza 2-0: in panchina

MARTIN SATRIANO (A) – Lens-Lione 0-0: in panchina, subentra all’84’

ISSIAKA KAMATÉ (D) – AVS-Rio Ave 2-0: titolare, sostituito al 70′

EDDIE SALCEDO (A) – OFI-Aris 3-2: in panchina, subentra al 73′, 1 gol

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Gent-Mechelen 2-0: indisponibile per infortunio

ALEKSANDAR STANKOVIC (C) – Aarau-Lucerna 1-0: in panchina, subentra al 68′