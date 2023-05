Inter, andamento dei prestiti: Pirola inamovibile, poi 27 minuti in 4

Quasi nessun giocatore di proprietà dell’Inter è protagonista nell’ultimo turno infrasettimanale di Serie A (dove il Napoli è ufficialmente Campione). Si contraddistingue Lorenzo Pirola, ormai punto fermo della difesa della Salernitana.

RIEPILOGO PRESTITI – Per l’Inter quasi nessuna gioia dai giocatori in prestito in Serie A, nell’ultimo turno di campionato. A tenere alta la bandiera ci pensa Lorenzo Pirola. Il difensore classe 2002 in forza alla Salernitana raccoglie una presenza completa nel pirotecnico 3-3 contro la Fiorentina. Tanto che la dirigenza campana si espone già sul suo futuro. Per il resto, quasi nulla da segnalare per i nerazzurri. Nel 1-1 tra Monza e Roma (prossima avversaria di Simone Inzaghi) rimangono in panchina Stefano Sensi e Franco Carboni. Lo stesso vale per Martin Satriano, spettatore non pagante nel 3-1 dell’Empoli sul Bologna. E fermo a zero rimane anche Andrea Pinamonti: l’attaccante non scende in campo in Lazio-Sassuolo (2-0) a causa dell’espulsione di domenica. Trova invece un po’ di minuti Valentino Lazaro, che subentra nella vittoria del Torino in casa della Sampdoria.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ANDREA PINAMONTI (A) – Lazio-Sassuolo 2-0: assente per squalifica

STEFANO SENSI (C) – Monza-Roma 1-1: in panchina

VALENTINO LAZARO (C) – Sampdoria-Torino 0-2: in panchina, subentra al 63′

MARTIN SATRIANO (A) – Empoli-Bologna 3-1: in panchina

FRANCO CARBONI (D) – Monza-Roma 1-1: in panchina

LORENZO PIROLA (D) – Salernitana-Fiorentina 3-3: titolare, 90′ in campo