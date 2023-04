Inter, andamento dei prestiti: pioggia di gol! Si sblocca Esposito

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Segnano in tre, tra cui Sebastiano Esposito, che torna al gol dopo oltre due mesi.

RIEPILOGO PRESTITI – L’Inter sorride osservando le prestazioni dei suoi prestiti nel weekend appena trascorso. In Serie A, Lorenzo Pirola apre le danze nel 3-0 con cui la Salernitana demolisce il Sassuolo. Per il difensore classe 2002 è il secondo gol in questo campionato. Nella stessa gara si vede anche Andrea Pinamonti, che entra nella ripresa ma non riesce a cambiare volto al match. E lo stesso vale per Martin Satriano, che proprio contro i nerazzurri deve arrendersi alla straripanza di Romelu Lukaku. In Serie B si rivede invece Sebastiano Esposito. L’attaccante ritrova maglia da titolare e gol, che mancava da oltre due mesi. La sua firma vale il momentaneo pareggio tra Pisa e Bari (poi finita 1-2). All’estero gloria per Facundo Colidio, anche lui in rete nella vittoria esterna del Tigre sul Deportes Tolima, in CONMEBOL Sudamericana.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ANDREA PINAMONTI (A) – Salernitana-Sassuolo 3-0: in panchina, subentra nell’intervallo

STEFANO SENSI (C) – Monza-Fiorentina 3-2: in panchina

VALENTINO LAZARO (C) – Lazio-Torino 0-1: in panchina

MARTIN SATRIANO (A) – Empoli-Inter 0-3: in panchina, subentra al 65′

FRANCO CARBONI (D) – Monza-Fiorentina 3-2: in panchina

LORENZO PIROLA (D) – Salernitana-Sassuolo 3-0: titolare, sostituito al 58′, 1 gol

ANDREI RADU (P) – Auxerre-Lille 1-1: non convocato

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Nantes-Troyes 2-2: titolare, 90′ in campo

FILIP STANKOVIC (P) – Volendam-Cambuur 2-0: titolare, 90′ in campo

GAETANO ORISTANIO (A) – Volendam-PSV 2-0: titolare, sostituito al 25′ per infortunio

ZINHO VANHEUSDEN (D) – AZ-RKC 3-0: in panchina

SAMUELE MULATTIERI (A) – Frosinone-Südtirol 0-0: indisponibile per infortunio

GIOVANNI FABBIAN (C) – Reggina-Brescia 1-2: titolare, 90′ in campo

GABRIEL BRAZAO (P) – Modena-SPAL 0-0: in panchina

MARCO POMPETTI (C) – Frosinone-Südtirol 0-0: in panchina

EDDIE SALCEDO (A) – Cittadella-Genoa 0-1: in panchina

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Pisa-Bari 1-2: titolare, sostituito al 59′, 1 gol, 1 ammonizione

DARIAN MALES (C) – Basilea-Lucerna 0-2: titolare, sostituito all’81’, 1 ammonizione

FACUNDO COLIDIO (A) – Deportes Tolima-Tigre 1-2: titolare, 90′ in campo, 1 gol