Inter, andamento dei prestiti: Pinamonti esagera, Males devastante

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Brutta figura in Serie A per Pinamonti, espulso nel corso di Sassuolo-Empoli (2-1). All’estero prestazione monstre per Males col Basilea.

RIEPILOGO PRESTITI – Per l’Inter le principali gioie dai propri prestiti arrivano dall’estero, nel corso dell’ultimo weekend. In Italia risalta essenzialmente Andrea Pinamonti, che si fa espellere al 74′ di Sassuolo-Empoli (2-1) per aver platealmente mandato a quel paese l’arbitro. Due le giornate di squalifica. Gioisce invece Lorenzo Pirola, che contribuisce alla resistenza della Salernitana contro la brama del Napoli di festeggiare lo scudetto. In Torino-Atalanta, invece, si rivede titolare Valentino Lazaro, che cade però sotto i colpi bergamaschi. In Serie B, Samuele Mulattieri festeggia da fuori la promozione del “suo” Frosinone in Serie A, dopo la vittoria sulla Reggina di Giovanni Fabbian. Spostandoci all’estero, nessun sorriso dalla Francia. Ionut Radu subisce 2 gol dall’Olympique Marsiglia e torna a Lille con zero punti. Il Troyes di Lucien Agoumé invece cade in casa contro il Nizza. In Svizzera, invece, giornata di gloria per Darian Males. Il fantasista del Basilea firma il gol del raddoppio contro il Winterthur, salendo così a 4 reti in campionato. E firma poi gli assist per l’1-3 e l’1-4 finale, diventando così il miglior assistman dei suoi.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ANDREA PINAMONTI (A) – Sassuolo-Empoli 2-1: in panchina, subentra nell’intervallo, espulso al 74′

STEFANO SENSI (C) – Spezia-Monza 0-2: in panchina, subentra al 78′, 1 ammonizione

VALENTINO LAZARO (C) – Torino-Atalanta 1-2: titolare, sostituito all’86’

MARTIN SATRIANO (A) – Sassuolo-Empoli 2-1: in panchina, subentra all’84’

FRANCO CARBONI (D) – Spezia-Monza 0-2: in panchina

LORENZO PIROLA (D) – Napoli-Salernitana 1-1: titolare, 90′ in campo, 1 ammonizione

ANDREI RADU (P) – Olympique Marsiglia-Auxerre 2-1: titolare, 90′ in campo, 2 gol subiti

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Troyes-Nizza 0-1: titolare, 90′ in campo

FILIP STANKOVIC (P) – campionato fermo per un turno

GAETANO ORISTANIO (A) – campionato fermo per un turno

ZINHO VANHEUSDEN (D) – campionato fermo per un turno

SAMUELE MULATTIERI (A) – Frosinone-Reggina 3-1: indisponibile per infortunio

GIOVANNI FABBIAN (C) – Frosinone-Reggina 3-1: titolare, 90′ in campo

GABRIEL BRAZAO (P) – SPAL-Perugia 1-1: non convocato

MARCO POMPETTI (C) – Südtirol-Genoa 0-0: non convocato

EDDIE SALCEDO (A) – Südtirol-Genoa 0-0: in panchina

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Bari-Cittadella 1-1: titolare, sostituito al 70′

DARIAN MALES (C) – Winterthur-Basilea 1-4: titolare, 90′ in campo, 1 gol, 2 assist

FACUNDO COLIDIO (A) – Gimnasia La Plata-Tigre 1-1: titolare, 90′ in campo