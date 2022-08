Inter, andamento dei prestiti: ritorno di Mulattieri, triplo show di Males

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Ecco un riassunto delle loro ultime prestazioni. Spiccano il gol di Mulattieri col Frosinone, e la marcatura multipla di Darian Males.

RIEPILOGO PRESTITI – Weekend dai toni leggermente più vivi per i giocatori dell’Inter in prestito in giro per l’Italia e per l’Europa. In Serie A Andrei Radu viene confermato dal 1′ dopo la tremenda papera in Fiorentina-Cremonese. Contro la Roma il portiere si riscatta, piazzando 10 parate che evitano ai grigiorossi un passivo più pesante dell’1-0. In Serie B si segnala il primo gol di Samuele Mulattieri con la maglia del Frosinone. Per l’attaccante classe 2000 è anche la prima rete dopo dieci mesi: l’ultima risaliva al 16 ottobre 2021, quando era in forza al Crotone. All’estero, invece, rinviate le gare in Belgio e Olanda, a causa del maltempo. La copertina del fine settimana va tuttavia a Darian Males. L’attaccante del Basilea firma addirittura una tripletta nel primo turno della Coppa Svizzera, nel 5-0 contro l’Allschwill.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ANDREA PINAMONTI (A) – Sassuolo-Lecce 1-0: titolare, sostituito al 63′

STEFANO SENSI (C) – Napoli-Monza 4-0: titolare, 90′ in campo

ANDREI RADU (P) – Roma-Cremonese 1-0: titolare, 90′ in campo, 1 gol subito

VALENTINO LAZARO (C) – Torino-Lazio 0-0: in panchina, subentra al 72′

MARTIN SATRIANO (A) – Empoli-Fiorentina 0-0: in panchina, subentra al 67′

LORENZO PIROLA (D) – Udinese-Salernitana 0-0: non convocato per infortunio

FILIP STANKOVIC (P) – PSV-Volendam: partita rinviata per maltempo

GAETANO ORISTANIO (A) – PSV-Volendam: partita rinviata per maltempo

ZINHO VANHEUSDEN (D) – AZ Alkmaar-NEC Nijmegen: partita rinviata per maltempo

SAMUELE MULATTIERI (A) – Frosinone-Brescia 3-0: in panchina, subentra al 75′, 1 gol

FRANCO CARBONI (C) – Cagliari-Cittadella 2-1: in panchina, subentra all’82’

GIOVANNI FABBIAN (C) – Ternana-Reggina 1-0: titolare, 90′ in campo

MARCO POMPETTI (C) – Südtirol-Venezia 1-2: titolare, 90′ in campo

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Anderlecht-Gent: partita rinviata per maltempo

DARIAN MALES (C) – Allschwill-Basilea 0-5: titolare, 90′ in campo, 3 gol

FACUNDO COLIDIO (A) – Colon-Tigre 2-1: titolare, 90′ in campo