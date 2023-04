Inter, andamento dei prestiti: Mulattieri gioia a metà, Esposito in crisi?

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. In Serie A Stefano Sensi piazza un assist. In B invece arriva un altro gol per Samuele Mulattieri, che però gioisce solo in parte. Momento difficile per Esposito.

RIEPILOGO PRESTITI – L’Inter continua ad osservare con attenzione le prestazioni di Samuele Mulattieri. L’attaccante del Frosinone sigla il definitivo 2-0 sull’Ascoli, salendo a 12 gol in stagione. Deve però uscire prima del tempo, a causa di un infortunio muscolare. Spostandoci invece in Serie A, Stefano Sensi serve l’assist per il primo gol in carriera di Nicolò Rovella, nel 2-2 tra Udinese e Monza. Buona prestazione invece di Lorenzo Pirola, che contribuisce a impedire all’Inter di vincere a Salerno. Tornando nel campionato cadetto, si segnalano due situazioni negative in Südtirol-Bari. Tra i padroni di casa Marco Pompetti trova più di mezz’ora di gioco nel secondo tempo. Ma viene espulso in pieno recupero per un brutto fallo. Tra gli ospiti, invece, seconda gara consecutiva in panchina per Sebastiano Esposito. Dopo l’ottimo avvio (2 gol nelle prime due gare), l’attaccante classe 2002 è rimasto in panchina per 5 delle ultime 7 partite. Una situazione da monitorare con attenzione, vista la precedente esperienza fallimentare all’Anderlecht.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ANDREA PINAMONTI (A) – Verona-Sassuolo 2-1: titolare, sostituito all’87’, 1 sostituzione

STEFANO SENSI (C) – Udinese-Monza 2-2: titolare, sostituito al 60′, 1 assist

VALENTINO LAZARO (C) – Torino-Roma 0-1: in panchina, subentra al 78′

MARTIN SATRIANO (A) – Milan-Empoli 0-0: in panchina, subentra all’88’, 1 ammonizione

FRANCO CARBONI (D) – Udinese-Monza 2-2: in panchina

LORENZO PIROLA (D) – Salernitana-Inter 1-1: titolare, sostituito al 65′

ANDREI RADU (P) – Ajaccio-Auxerre 0-3: titolare, 90′ in campo

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Troyes-Clermont 0-2: titolare, sostituito all’intervallo

FILIP STANKOVIC (P) – Heerenveen-Volendam 2-1: titolare, 90′ in campo, 2 gol subiti

GAETANO ORISTANIO (A) – Heerenveen-Volendam 2-1: titolare, sostituito al 67′

ZINHO VANHEUSDEN (D) – AZ-Sparta Rotterdam 0-1: in panchina

SAMUELE MULATTIERI (A) – Frosinone-Ascoli 2-0: titolare, sostituito al 56′, 1 gol

GIOVANNI FABBIAN (C) – Reggina-Venezia 1-0: titolare, 90′ in campo

GABRIEL BRAZAO (P) – Benevento-SPAL 1-3: non convocato

MARCO POMPETTI (C) – Südtirol-Bari 0-1: in panchina, subentra al 56′, 1 espulsione

EDDIE SALCEDO (A) – Como-Genoa 2-2: in panchina

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Südtirol-Bari 0-1: in panchina

DARIAN MALES (C) – Zurigo-Basilea 1-1: titolare, 90′ in campo

FACUNDO COLIDIO (A) – Godoy Cruz-Tigre 1-1: titolare, sostituito al 63′