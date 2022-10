Inter, andamento dei prestiti: Fabbian gol, Males +2. Novità per Esposito?

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Nell’ultimo turno ritorno al gol per Fabbian, mentre Males lascia il segno in modo diverso.

RIEPILOGO PRESTITI – Tra i vari giocatori dell’Inter in prestito, weekend dal sapore agrodolce per Giovanni Fabbian. Il centrocampista della Reggina trova il quarto gol stagionale, che rende solo meno amara la sconfitta casalinga contro il Perugia. Gli amaranto perdono così la vetta della Serie B, in favore del Frosinone di Samuele Mulattieri. L’attaccante rimane tuttavia in panchina per 64 minuti nella vittoria contro il Bari (dove Eddie Salcedo non entra in campo). In Serie A invece trova gloria solo Valentino Lazaro del Torino, in campo dal 1′ nella vittoria esterna contro l’Udinese. Fermo ai box invece Andrei Radu: il portiere della Cremonese è ancora alle prese con un infortunio al gomito. All’estero invece fortune avverse per Darian Males e Sebastiano Esposito. Il centrocampista mette a segno 2 assist nella vittoria del Basilea sul Winterthur (3-1). L’attaccante invece rimane in panchina nella sconfitta dell’Anderlecht in casa dello Standard Liegi. E sempre dalla panchina osserva il lancio di petardi e fumogeni che porta l’arbitro a sospendere il match al 63′. Una sconfitta non definitiva, ma che costa ugualmente il posto all’allenatore Felice Mazzù. In arrivo più minuti per il talento classe 2002 di proprietà Inter?

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ANDREA PINAMONTI (A) – Sassuolo-Verona 2-1: titolare, 90′ in campo

STEFANO SENSI (C) – Milan-Monza 4-1: titolare, sostituito al 66′

ANDREI RADU (P) – Cremonese-Sampdoria 0-1: non convocato per infortunio

VALENTINO LAZARO (C) – Udinese-Torino 1-2: titolare, sostituito al 61′, 1 ammonizione

MARTIN SATRIANO (A) – Juventus-Empoli 4-0: titolare, sostituito al 62′, 1 ammonizione

LORENZO PIROLA (D) – Salernitana-Spezia 1-0: in panchina

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Troyes-Lorient 2-2: non convocato per infortunio

FILIP STANKOVIC (P) – Volendam-Heerenveen 1-3: titolare, 90′ in campo, 3 gol subiti

GAETANO ORISTANIO (A) – Volendam-Heerenveen 1-3: titolare, sostituito al 62′

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Excelsior-AZ 2-1: non convocato per infortunio

SAMUELE MULATTIERI (A) – Frosinone-Bari 1-0: in panchina, subentra al 64′

FRANCO CARBONI (D) – Ascoli-Cagliari 2-1: titolare, sostituito al 75′

GIOVANNI FABBIAN (C) – Reggina-Perugia 2-3: titolare, 90′ in campo, 1 gol

MARCO POMPETTI (C) – Südtirol-Parma 1-0: in panchina

EDDIE SALCEDO (A) – Frosinone-Bari 1-0: in panchina

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Standard Liegi-Anderlecht 3-1 (sospesa al 63′): in panchina

DARIAN MALES (C) – Basilea-Winterthur 3-1: titolare, sostituito al 76′, 2 assist

FACUNDO COLIDIO (A) – Tigre-Arsenal Sarandì 1-4: titolare, 90′ in campo, 1 assist, 1 ammonizione