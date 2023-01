Inter, andamento dei prestiti: Fabbian, doppietta in rimonta! Tre ai saluti

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Il protagonista assoluto è Giovanni Fabbian, autore di due gol decisivi. Tre giocatori si apprestano invece a cambiare squadra.

RIEPILOGO PRESTITI – Parlando dei giocatori dell’Inter in prestito presso altre squadre, è impossibile non parlare di Giovanni Fabbian. Il centrocampista firma una doppietta da urlo, regalando la vittoria in rimonta alla Reggina. Per il resto, si segnala la partenza dal 1′ dei tre in prestito in Olanda. Incluso Zinho Vanheusden, che torna titolare in AZ-Fortuna Sittard, rimanendo in campo per tutto il primo tempo. In Serie A minuti importanti per Lorenzo Pirola, che gioca per intero il derby campo tra Salernitana e Napoli. Infine, tre nerazzurri in prestito si apprestano a cambiare squadra. Proseguendo l’esperienza in prestito ad altre latitudini. Sembra tutto fatto per la “promozione” di Franco Carboni dal Cagliari al Monza (qui la formula). A breve si attende anche l’ufficialità della nuova destinazione di Sebastiano Esposito. Dopo il fallimento all’Anderlecht, l’attaccante classe 2002 dovrebbe ripartire dalla Serie B, più precisamente dalla Ternana. Infine, nuova maglia anche per Ionut Radu, che dovrebbe accordarsi con un club di Ligue 1.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ANDREA PINAMONTI (A) – Monza-Sassuolo 1-1: indisponibile per infortunio

STEFANO SENSI (C) – Monza-Sassuolo 1-1: in panchina

ANDREI RADU (P) – Bologna-Cremonese 1-1: indisponibile per infortunio

VALENTINO LAZARO (C) – Fiorentina-Torino 0-1: indisponibile per infortunio

MARTIN SATRIANO (A) – Inter-Empoli 0-1: in panchina, subentra al 73′

LORENZO PIROLA (D) – Salernitana-Napoli 0-2: titolare, 90′ in campo, 1 ammonizione

FILIP STANKOVIC (P) – Excelsior-Volendam 2-0: titolare, 90′ in campo, 2 gol subiti

GAETANO ORISTANIO (A) – Excelsior-Volendam 2-0: titolare, 90′ in campo

ZINHO VANHEUSDEN (D) – AZ-Fortuna Sittard 3-1: titolare, sostituito all’intervallo, 1 ammonizione

SAMUELE MULATTIERI (A) – Brescia-Frosinone 1-3: non convocato

FRANCO CARBONI (D) – Cittadella-Cagliari 0-0: in panchina

GIOVANNI FABBIAN (C) – Reggina-Ternana 2-1: titolare, 90′ in campo, 2 gol

MARCO POMPETTI (C) – Venezia-Südtirol 0-1: in panchina

EDDIE SALCEDO (A) – Palermo-Bari 1-0: in panchina, subentra all’intervallo

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Seraing-Anderlecht 0-1: non convocato

DARIAN MALES (C) – San Gallo-Basilea 1-1: non convocato