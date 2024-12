Inter, andamento dei prestiti: Esposito x2, Stankovic MVP

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Ancora in gol entrambi i fratelli Esposito, ma sorride davvero solo uno dei due. Filip Stankovic è sempre più protagonista con il Venezia.

RIEPILOGO PRESTITI – Sebastiano Esposito ci ha provato a fare un favore all’Inter, proprietaria del suo cartellino. Ma poi l’Atalanta è riuscita a contro-rimontare, rimanendo in vetta alla classifica di Serie A. L’attaccante classe 2002 continua comunque a brillare, e sale a 7 gol in stagione col rigore trasformato a Bergamo. Ancora meglio va al fratello minore Francesco Pio Esposito, sempre più leader dello Spezia. Il suo nono gol stagionale vale la vittoria esterna a Catanzaro e il secondo posto in Serie B. Il protagonista del weekend è tuttavia Filip Stankovic, MVP assoluto di Venezia-Cagliari con una serie di parate che blindano la vittoria dei lagunari. Per il resto, l’unico altro giocatore di proprietà Inter a scendere in campo è stato Ebenezer Akinsanmiro, subentrato nella ripresa di Cremonese-Sampdoria (1-1).

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Atalanta-Empoli 3-2: titolare, sostituito al 71′, 1 gol

FILIP STANKOVIC (P) – Venezia-Cagliari 2-1: titolare, 90′ in campo

FRANCO CARBONI (D) – Venezia-Cagliari 2-1: in panchina

EBENEZER AKINSANMIRO (C) – Cremonese-Sampdoria 1-1: in panchina, subentra al 66′

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Catanzaro-Spezia 0-1: titolare, 90′ in campo, 1 gol

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Cittadella-Reggiana 3-1: in panchina

VALENTIN CARBONI (C) – Saint-Étienne-Marsiglia 0-4: indisponibile per infortunio

MARTIN SATRIANO (A) – Lens-PSG 4-5 (d.c.r.): indisponibile per infortunio

ISSIAKA KAMATÉ (C) – Boavista-AVS 0-0: non convocato

EDDIE SALCEDO (A) – OFI-Volos 4-0: in panchina

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Westerlo-Mechelen 1-1: indisponibile per infortunio