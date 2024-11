Inter, andamento dei prestiti: Esposito suona la quinta, Stankovic ci prova

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Francesco Pio Esposito risulta ancora una volta decisivo con la maglia dello Spezia.

RIEPILOGO PRESTITI – A differenza di quanto successo a Empoli, l’Inter contro il Venezia ha l’occasione di vedere all’opera un suo giocatore in prestito. E Filip Stankovic risponde molto bene, giocando un ruolo attivo nel tenere il risultato in bilico fino all’ultimo secondo. Un’ottima prova del figlio d’arte, che lavora per tenersi stretta la maglia da titolare dei lagunari, senza preoccuparsi troppo del futuro all’Inter. Solo panchina per l’altro nerazzurro in prestito Franco Carboni, ancora ai margini delle rotazioni di Eusebio Di Francesco. Ad oggi solo una presenza, di appena sei minuti, per lui col Venezia. In Serie B altra giornata di grazia per Francesco Pio Esposito. L’attaccante classe 2005 decide la vittoria dello Spezia sul Modena (1-0) con il quinto gol stagionale. Gloria solo sfiorata invece per Ebenezer Akinsanmiro, che si vede annullare il gol del possibile 1-0 tra Sampdoria e Brescia. In Svizzera altra grande prestazione dell’altro figlio d’arte Aleksandar Stankovic, sempre più centrale nel centrocampo del Lucerna (che batte 2-0 il Grasshoppers).

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Empoli-Como 1-0: indisponibile per infortunio

FILIP STANKOVIC (P) – Inter-Venezia 1-0: titolare, 90′ in campo

FRANCO CARBONI (D) – Inter-Venezia 1-0: in panchina

EBENEZER AKINSANMIRO (C) – Sampdoria-Brescia 0-1: titolare, sostituito al 72′

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Spezia-Modena 1-0: titolare, sostituito all’82’, 1 gol, 1 ammonizione

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Bari-Reggiana 2-2: in panchina

VALENTIN CARBONI (C) – Nantes-Marsiglia 1-2: indisponibile per infortunio

MARTIN SATRIANO (A) – PSG-Lens 1-0: indisponibile per infortunio

ISSIAKA KAMATÉ (C) – AVS-Famalicao 2-3: in panchina, subentra al 66′

EDDIE SALCEDO (A) – Asteras-OFI 3-0: titolare, sostituito al 54′, 1 ammonizione

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Mechelen-Union Saint-Gilloise 1-1: in panchina

ALEKSANDAR STANKOVIC (C) – Lucerna-Grasshoppers 2-0: titolare, 90′ in campo