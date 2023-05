Inter, andamento dei prestiti: Esposito perfetto, Mbappé maltratta Radu

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Sebastiano Esposito è assoluto protagonista nell’ultima stagionale del Bari. Ionut Radu non può nulla contro Kylian Mbappé.

RIEPILOGO PRESTITI – Per l’Inter, che osserva sempre attentamente il rendimento dei propri giocatori in prestito, le notizie migliori arrivano fuori dalla Serie A. La copertina dell’ultimo weekend appartiene tutta a Sebastiano Esposito, attaccante del Bari che si appresta a disputare i playoff di Serie B. Nella sfida contro il Genoa di Eddie Salcedo (finita 4-3), il numero 9 dei pugliesi segna prima un gran gol su punizione e fornisce poi un assist per il momentaneo 3-3. Sempre in Serie B esulta anche Giovanni Fabbian, che agguanta i playoff con la Reggina all’ultimo minuto. Venerdì il centrocampista affronterà in gara secca il Südtirol di Marco Pompetti, per sfidare poi proprio il Bari di Esposito. Spostandoci all’estero, ottime notizie dall’Olanda. Nonostante la sconfitta per 3-0 contro i Go Ahead Eagles, il Volendam di Filip Stankovic e Gaetano Pio Oristanio è salvo con un turno di anticipo. Dovrà invece soffrire fino all’ultimo l’Auxerre di Ionut Radu, in Ligue 1. Il portiere subisce due gol da Kylian Mbappé nei primi 10′ della sfida col PSG. E ora galleggia ad un solo punto di distanza dal Nantes quartultimo, con due gare ancora da disputare

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ANDREA PINAMONTI (A) – Sassuolo-Monza 1-2: titolare, sostituito al 63′

STEFANO SENSI (C) – Sassuolo-Monza 1-2: titolare, sostituito al 54′

VALENTINO LAZARO (C) – Torino-Fiorentina 1-1: in panchina, subentra al 61′

MARTIN SATRIANO (A) – Empoli-Juventus 4-1: in panchina

FRANCO CARBONI (D) – Sassuolo-Monza 1-2: in panchina

LORENZO PIROLA (D) – Roma-Salernitana 2-2: titolare, sostituito al 78′

ANDREI RADU (P) – Auxerre-PSG 1-2: titolare, 90′ in campo, 2 gol subiti

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Troyes-Racing Strasburgo 1-1: in panchina

FILIP STANKOVIC (P) – Go Ahed Eagles-Volendam 3-0: titolare, 90′ in campo, 3 gol subiti

GAETANO ORISTANIO (A) – Go Ahed Eagles-Volendam 3-0: titolare, sostituito al 75′

ZINHO VANHEUSDEN (D) – NEC-AZ 0-3: in panchina, subentra all’81’

SAMUELE MULATTIERI (A) – Ternana-Frosinone 2-3: indisponibile per infortunio

GIOVANNI FABBIAN (C) – Reggina-Ascoli 1-0: titolare, 90′ in campo

GABRIEL BRAZAO (P) – Pisa-SPAL 1-2: in panchina

MARCO POMPETTI (C) – Modena-Südtirol 2-1: in panchina

EDDIE SALCEDO (A) – Genoa-Bari 4-3: titolare, sostituito al 66′

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Genoa-Bari 4-3: titolare, 90′ in campo, 1 gol e 1 assist

DARIAN MALES (C) – Basilea-Lugano 1-1: titolare, 90′ in campo

FACUNDO COLIDIO (A) – Tigre-Atletico Tucuman 0-0: titolare, sostituito al 91′