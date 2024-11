Inter, andamento dei prestiti: Esposito jr non si ferma più!

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Francesco Pio Esposito sale a 6 gol in campionato con la maglia dello Spezia. Mentre Eddie Salcedo supera se stesso.

RIEPILOGO PRESTITI – Per un Esposito (Sebastiano) ancora fermo ai box, ce n’è un altro (Francesco Pio) che non si ferma. In tutti i sensi. Perché il più piccolo dei tre fratelli Esposito segna ancora, aprendo le danze in casa della Juve Stabia. Salendo così a 6 gol in questa Serie B, esattamente il doppio di quelli siglati lo scorso anno, alla prima stagione da professionista. E continua anche il periodo d’oro per Eddie Salcedo, che trasforma il rigore dell’1-0 in OFI-Kallithea. L’attaccante italo-colombiano sale così a 3 gol nella Super League greca, 4 se consideriamo anche la coppa nazionale. Un bottino che rende questa già la miglior stagione di sempre nella travagliata carriera di Salcedo. Buona prova anche per Aleksandar Stankovic, che dopo le parole al miele del suo allenatore serve un assist nella sconfitta del Lucerna in casa del Sion. Infine, da segnalare la seconda presenza stagionale per Franco Carboni, che subentra nel finale di Venezia-Parma (1-2, con Filip Stankovic ancora titolare).

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Lecce-Empoli 1-1: indisponibile per infortunio

FILIP STANKOVIC (P) – Venezia-Parma 1-2: titolare, 90′ in campo

FRANCO CARBONI (D) – Venezia-Parma 1-2: in panchina, subentra all’84’

EBENEZER AKINSANMIRO (C) – Pisa-Sampdoria 3-0: titolare, 90′ in campo

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Juve Stabia-Spezia 0-3: titolare, sostituito all’88’, 1 gol

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Reggiana-Catanzaro 2-2: in panchina, subentra al 69′

VALENTIN CARBONI (C) – Marsiglia-Auxerre 1-3: indisponibile per infortunio

MARTIN SATRIANO (A) – Lens-Nantes 3-2: indisponibile per infortunio

ISSIAKA KAMATÉ (C) – Estoril-AVS 0-0: in panchina, subentra al 74′

EDDIE SALCEDO (A) – OFI-Kallithea 2-2: titolare, sostituito all’intervallo, 1 gol

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Sint-Truiden-Mechelen 2-1: non convocato

ALEKSANDAR STANKOVIC (C) – Sion-Lucerna 4-2: titolare, 90′ in campo, 1 assist