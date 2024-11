Inter, andamento dei prestiti: Esposito jr continua a trascinare lo Spezia

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Francesco Pio Esposito continua a trascinare lo Spezia in Serie B.

RIEPILOGO PRESTITI – Francesco Pio Esposito si conferma il migliore dell’Inter tra quelli attualmente in prestito in altre realtà. L’attaccante classe 2005 continua a trascinare lo Spezia, e lo fa con un gol – il settimo della sua stagione – e un assist nel 3-0 al Sudtirol. Tre gol consecutivi di Esposito e altrettante vittorie dei liguri, che ora sono secondi in classifica in Serie B. Il fratello d’arte conferma così nel migliore dei modi l’endorsement ricevuto dal Commissario Tecnico dell’Italia Luciano Spalletti. Ottima prestazione anche per Alessandro Fontanarosa, sempre più titolare nella retroguardia della Reggiana (che pareggia 1-1 nel derby regionale col Cesena). All’estero si conferma anche Aleksandar Stankovic, faro conclamato del centrocampo del Lucerna. Mentre la sfida tra Lens e Marsiglia (finita 1-3) non vede in campo nessuno dei due giocatori di proprietà Inter. Martin Satriano e Valentin Carboni sono infatti alle prese con la riabilitazione dopo il grave infortunio al ginocchio delle scorse settimane. Infine, si rivede Zinho Vanheusden, per giunta da titolare. Il difensore classe 1999 torna così in campo col Mechelen, oltre tre mesi e mezzo dopo l’ultima (nonché prima) volta.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Empoli-Udinese 1-1: in panchina, subentra al 71′

FILIP STANKOVIC (P) – Venezia-Lecce 0-1: titolare, 90′ in campo

FRANCO CARBONI (D) – Venezia-Lecce 0-1: in panchina

EBENEZER AKINSANMIRO (C) – Palermo-Sampdoria 1-1: titolare, sostituito al 66′

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Spezia-Sudtirol 3-0: titolare, sostituito al 78′, 1 gol e 1 assist

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Cesena-Reggiana 1-1: titolare, 90′ in campo

VALENTIN CARBONI (C) – Lens-Marsiglia 1-3: indisponibile per infortunio

MARTIN SATRIANO (A) – Lens-Marsiglia 1-3: indisponibile per infortunio

ISSIAKA KAMATÉ (C) – Lusitano 1911-AVS 3-2: in panchina, subentra all’intervallo

EDDIE SALCEDO (A) – Lamia-OFI 1-1: titolare, sostituito al 90′

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Mechelen-Beerschot 3-0: titolare, sostituito al 69′, ammonito

ALEKSANDAR STANKOVIC (C) – Lucerna-Young Boys 1-1: titolare, 90′ in campo