Inter, andamento dei prestiti: Esposito fa 15! Buone notizie per gli Stankovic

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Francesco Pio Esposito timbra il gol del 2-2 tra Frosinone e Spezia, che vale la quindicesima marcatura stagionale. Buone notizie per entrambi i fratelli Stankovic.

RIEPILOGO PRESTITI – Nel weekend che chiude la settimana horror dell’Inter, dai giocatori in prestito arrivano notizie ambivalenti. Quella migliore riguarda sicuramente Francesco Pio Esposito, la cui rete decide il 2-2 tra Frosinone e Spezia. E permette a lui di salire a 15 gol in stagione, a due sole lunghezze da Laurienté (capocannoniere della Serie B). Non va altrettanto meglio al fratello Sebastiano. Il suo Empoli cade nel derby contro la Fiorentina, ritrovandosi penultimo in Serie A. E a proposito di fratelli, si rivede Filip Stankovic. Il portiere classe 2002 torna tra i convocati dopo il brutto infortunio di inizio febbraio, e assiste dalla panchina a Venezia-Milan (0-2). Il fratello minore Aleksandar Stankovic invece riposa in attesa dei playoff della Super League svizzera (partiranno il prossimo weekend). Nel frattempo però riceve la nomination tra i candidati al titolo di miglior centrocampista della massima serie elvetica. Un bellissimo attestato dopo la sua prima stagione da professionista.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Fiorentina-Empoli 2-1: titolare, 90′ in campo

TOMAS PALACIOS (D) – Juventus-Monza 2-0: in panchina

FILIP STANKOVIC (P) – Venezia-Milan 0-2: in panchina

FRANCO CARBONI (D) – Venezia-Milan 0-2: in panchina

EBENEZER AKINSANMIRO (C) – Carrarese-Sampdoria 1-0: in panchina, subentra all’intervallo

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Frosinone-Spezia 2-2: titolare, 90′ in campo, 1 gol

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Carrarese-Sampdoria 1-0: in panchina

ISSIAKA KAMATÉ (C) – Bari-Modena 1-2: in panchina, subentra all’intervallo

TAJON BUCHANAN (C) – Villarreal-Espanyol 1-0: in panchina, subentra al 77′, ammonito

MARTIN SATRIANO (A) – Lens-Auxerre 0-4: indisponibile per infortunio

EDDIE SALCEDO (A) – OFI-Asteras 2-1: in panchina, subentra al 78′

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Westerlo-Mechelen 2-2: indisponibile per infortunio