Inter, andamento dei prestiti: Esposito ancora protagonista

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Sebastiano Esposito conferma l’ottima prestazione della prima giornata.

RIEPILOGO PRESTITI – In casa Inter è un periodo ancora caldo per quanto riguarda i prestiti. In attesa che Franco Carboni venga ufficializzato dal Venezia dopo la fine anticipata col River Plate, il principale protagonista è Sebastiano Esposito. L’attaccante classe 2002 entra solo nella ripresa di Roma-Empoli, ma riesce comunque a lasciare il segno sulla gara. Guadagnandosi il rigore che si rivela decisivo per la vittoria finale dei toscani. Un’ottima partenza per il talento campano, che all’Inter sperano di vedere confermata per tutto l’anno. In Ligue 1 arriva l’esordio di Valentin Carboni, in campo nel finale di Marsiglia-Reims. E lo stesso vale per Martin Satriano. Il nuovo numero 9 del Lens trova i primi minuti in giallorosso proprio contro il suo passato, il Brest da lui rifiutato. Infine, rimandato l’esordio di Issiaka Kamaté con l’AVS.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Roma-Empoli 1-2: in panchina, subentra al 58′

FILIP STANKOVIC (P) – Fiorentina-Venezia 0-0: in panchina

EBENEZER AKINSANMIRO (C) – Sampdoria-Reggiana 0-1: titolare, sostituito al 64′

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Spezia-Frosinone 2-1: titolare, sostituito all’82’

VALENTIN CARBONI (C) – Marsiglia-Reims 2-2: in panchina, subentra al 78′

MARTIN SATRIANO (A) – Lens-Brest 2-0: in panchina, subentra al 75′

ISSIAKA KAMATÉ (D) – AVS-Vitoria 1-0: non convocato

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Anversa-Mechelen 0-1: infortunato

ALEKSANDAR STANKOVIC (C) – Lucerna-Winterthur 3-0: titolare, sostituito al 72′