Inter, andamento dei prestiti: esordio Kamaté, solo uno titolare

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. L’esordio di Issiaka Kamate con l’AVS è una delle poche notizie liete prima della sosta nazionali.

RIEPILOGO PRESTITI – Weekend con molte ombre in casa Inter, parlando di giocatori in prestito. La notizia che salta di più agli occhi è l’esordio di Issiaka Kamaté. Il nuovo numero 9 dell’AVS compie il suo esordio tra i professionisti, subentrando nell’intervallo della sfida contro il Santa Clara, nella Liga Portugal Betclic. Ma rimanendo in Serie A, l’unico a scendere in campo è Sebastiano Esposito, partendo dalla panchina in Bologna-Empoli (1-1). In Serie B finisce fuori dai titolari anche Ebenezer Akinsanmiro: il nuovo allenatore della Sampdoria Andrea Sottil gli sottrae la fiducia finora mostrata da Andrea Pirlo (esonerato in settimana). Rimanda il suo esordio invece Alessandro Fontanarosa, passato in prestito alla Reggiana negli ultimi giorni di mercato. Infine, ancora fermo ai box Zinho Vanheusden, alle prese nuovamente con l’ernia inguinale che già ha compromesso la scorsa stagione.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Bologna-Empoli 1-1: in panchina, subentra al 61′

FILIP STANKOVIC (P) – Venezia-Torino 0-1: in panchina

FRANCO CARBONI (D) – Venezia-Torino 0-1: in panchina

EBENEZER AKINSANMIRO (C) – Sampdoria-Bari 0-0: in panchina, subentra al 58′, ammonito

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Spezia-Cesena 2-1: titolare, sostituito al 66′

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Pisa-Reggiana 2-1: in panchina

VALENTIN CARBONI (C) – Tolosa-Marsiglia 1-3: in panchina, subentra al 66′

MARTIN SATRIANO (A) – Monaco-Lens 1-1: in panchina, subentra all’85’

ISSIAKA KAMATÉ (D) – Santa Clara-AVS 2-1: in panchina, subentra al 65′

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Mechelen-Charleroi 5-2: indisponibile per infortunio

ALEKSANDAR STANKOVIC (C) – Zurigo-Lucerna 1-1: in panchina, subentra al 75′