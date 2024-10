Inter, andamento dei prestiti: Carboni ancora in ombra

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Procede ancora a rilento l’inserimento di Valentin Carboni al Marsiglia.

RIEPILOGO PRESTITI – Dopo una settimana all’insegna dei fratelli Esposito, quest’ultimo weekend di calcio porta meno sorrisi in casa Inter lato prestiti. Una notizia parzialmente positiva riguarda Valentin Carboni, pezzo pregiatissimo del vivaio nerazzurro. Che però sta trovando poco spazio nel Marsiglia, nonostante la grande insistenza dell’allenatore Roberto De Zerbi per averlo. Dopo due partite consecutive in panchina, senza mai vedere il campo, Carboni entra nel finale della trasferta a Strasburgo. Senza riuscire però a impedire la sconfitta dei provenzali, che perdono la vetta della Ligue 1 in favore di PSG e Monaco. In Serie A, tanto per cambiare, si vede in campo solo Sebastiano Esposito, che però non riesce a cambiare le sorti di Empoli-Fiorentina (0-0). E lo stesso vale per il fratello minore Francesco Pio Esposito, nello 0-0 tra Sassuolo e Spezia.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Empoli-Fiorentina 0-0: titolare, sostituito al 76′

FILIP STANKOVIC (P) – Roma-Venezia 2-1: in panchina

FRANCO CARBONI (D) – Roma-Venezia 2-1: in panchina

EBENEZER AKINSANMIRO (C) – Modena-Sampdoria 1-3: in panchina, subentra al 74′

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Sassuolo-Spezia 0-0: titolare, sostituito al 60′

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Carrarese-Reggiana 0-0: titolare, 90′ in campo

VALENTIN CARBONI (C) – Strasburgo-Marsiglia 1-0: in panchina, subentra al 71′

MARTIN SATRIANO (A) – Lens-Nizza 0-0: in panchina, subentra al 78′

ISSIAKA KAMATÉ (D) – AVS-Farense 0-0: titolare, sostituito al 61′

EDDIE SALCEDO (A) – OFI-Panaitolikos 1-2: in panchina, subentra al 66′

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Genk-Mechelen 2-1: indisponibile per infortunio

ALEKSANDAR STANKOVIC (C) – Lucerna-Basilea 1-0: titolare, sostituito all’84’