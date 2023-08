Inter, andamento prestiti: altri due esordi! 101′ per Stankovic

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Due esordi tra gli ex nerazzurri, tra cui quello di Filip Stankovic in maglia Sampdoria.

RIEPILOGO PRESTITI – L’ultimo weekend di calcio vede altri due giocatori di proprietà Inter esordire con le nuove maglie. Parliamo di Filip Stankovic, nuovo portiere della Sampdoria: alla prima gara ufficiale in Serie B, il figlio d’arte subisce una sola rete nella vittoria in casa della Ternana (partita che termina dopo 101 minuti di gioco). Ancora nessuna convocazione invece per Sebastiano Esposito, ufficializzato proprio dai blucerchiati nei giorni scorsi. Sul fronte Ternana, invece, solo panchina per Gabriel Brazao, nuovo estremo difensore degli umbri. Sempre nella serie cadetta prima presenza (per di più da titolare) per Alessandro Fontanarosa, in campo dall’inizio alla fine nel 3-0 con cui il “suo” Cosenza si impone sull’Ascoli. All’estero altri importanti minuti da titolari per Martin Satriano e Zinho Vanheusden (ancora 90′ in campo). Sempre ferma a zero la voce “presenze” di Ionut Radu, secondo del capitano Neto al Bournemouth. Infine, scampoli di minuti per Valentin Carboni nella prima partita di Serie A del Monza proprio contro l’Inter.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

GAETANO ORISTANIO (A) – Torino-Cagliari 0-0: titolare, sostituito al 62′

VALENTIN CARBONI (C) – Inter-Monza 2-0: in panchina, subentra all’86’

FRANCO CARBONI (D) – Inter-Monza 2-0: in panchina

FILIP STANKOVIC (P) – Ternana-Sampdoria 1-2: titolare, 101′ in campo

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Ternana-Sampdoria 1-2: non convocato

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Sudtirol-Spezia 3-3: in panchina, subentra all’83’

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Cosenza-Ascoli 3-0: titolare, 98′ in campo

GABRIEL BRAZAO (P) – Ternana-Sampdoria 1-2: in panchina

IONUT RADU (P) – Liverpool-Bournemouth 3-1: in panchina

MARTIN SATRIANO (A) – Le Havre-Brest 1-2: titolare, sostituito al 60′

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Standard Liegi-Cercle Brugge 0-1: titolare, 90′ in campo

MATTIA ZANOTTI (D) – Widnau-San Gallo 1-2: non convocato

NIKOLA ILIEV (A) – CSKA 1948-Etar 1-0: in panchina, subentra al 68′