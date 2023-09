Inter, andamento prestiti: 0/3 in Serie A, Correa delude ancora

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Non si registrano movimenti in Serie A, mentre in Francia continuano i borbottii su Joaquin Correa.

RIEPILOGO DEI PRESTITI – “Nessuna nuova, buona nuova” dicevano gli antichi, per consolarsi della mancanza di notizie. Ma lo stesso non vale per l’Inter e i suoi giocatori in prestito in Serie A. Perché né Gaetanio Oristanio in Cagliari-Udinese, né i fratelli Carboni (Valentin e Franco) in Monza-Lecce trovano minuti in campo. Un po’ meglio va in Serie B, dove Filip Stankovic si conferma titolare con la Sampdoria (incolpevole nella sconfitta casalinga contro il Cittadella). Solo minuti nel finale invece per Francesco Pio Esposito, che non riesce però a stravolgere le sorti di Venezia-Spezia (1-0). Spostandoci in Francia, Joaquin Correa continua a deludere: anche in Marsiglia-Tolosa (0-0) parte da esterno sinistro, sbagliando molti palloni e non arrivando mai all’idea di tirare in porta. Grandi soddisfazioni invece per Martin Satriano (il suo Brest si impone 2-1 in casa del Reims) e Zinho Vanheusden, confermato capitano dello Standard Liegi nel 3-1 esterno sull’Eupen.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

GAETANO ORISTANIO (A) – Cagliari-Udinese 0-0: in panchina

VALENTIN CARBONI (C) – Monza-Lecce 1-1: non convocato

FRANCO CARBONI (D) – Monza-Lecce 1-1: in panchina

FILIP STANKOVIC (P) – Sampdoria-Cittadella 1-2: titolare, 90′ in campo

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Sampdoria-Cittadella 1-2: non convocato

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Venezia-Spezia 1-0: in panchina, subentra al 78′

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Cosenza-Sudtirol 2-2: in panchina, subentra al 57′

GABRIEL BRAZAO (P) – Como-Ternana 2-1: in panchina

IONUT RADU (P) – Bournemouth-Chelsea 0-0: in panchina

JOAQUIN CORREA (A) – Marsiglia-Tolosa 0-0: titolare, sostituito al 66′, 1 ammonizione

MARTIN SATRIANO (A) – Reims-Brest 1-2: titolare, sostituito al 66′

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Eupen-Standard Liegi 1-3: titolare, 90′ in campo

MATTIA ZANOTTI (D) – Delemont-San Gallo 2-1: non convocato

NIKOLA ILIEV (A) – CSKA Sofia-CSKA 1948 2-0: in panchina, subentra al 55′

EDDIE SALCEDO (A) – Espanyol-Eldense 3-3: in panchina, subentra al 58′