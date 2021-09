Inter, andamento dei prestiti: Vanheusden beffa Dalbert, Oristanio gol

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono in prestito nei principali campionati europei. In Serie A Vanheusden e Dalbert sono protagonisti di un match spettacolare. Oristanio trova il primo gol da professionista in Olanda.

SOTTOTONO – Tra i prestiti dell’Inter nei principali campionati europei, si segnalano alcune prestazioni di livello. Su tutte quella di Gaetano Oristanio, che trova il primo gol da professionista con la maglia del FC Volendam. In Serie A, invece, Zinho Vanheusden e Dalbert Henrique vivono uno dei match più spettacolari dell’ultimo turno, col Genoa del belga che vince in rimonta sul Cagliari. Turno di riposo, infine, per Sebastiano Esposito: il cannoniere del Basilea rimane fuori dalla sfida col Lugano per un piccolo problema fisico.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ZINHO VANHEUSDEN – Cagliari-Genoa 2-3: subentrato al 46′

DALBERT HENRIQUE – Cagliari-Genoa 2-3: titolare

ANDREA PINAMONTI – Empoli-Venezia 0-2: subentra al 62′

EDOARDO VERGANI – Torino-Salernitana 4-0: in panchina

VALENTINO LAZARO – Santa Clara-Benfica 0-5: subentra al 73′

SEBASTIANO ESPOSITO – Lugano-Basilea 1-1: non convocato

DARIAN MALES – Lugano-Basilea 1-1: subentra al 63′

ANDREW GRAVILLON – Stade Rennais-Stade de Reims 0-2: titolare, un cartellino giallo

SAMUELE MULATTIERI – Crotone-Reggina 1-1: titolare

LORENZO PIROLA – SPAL-Monza 1-1: in panchina

MICHELE DI GREGORIO – SPAL-Monza 1-1: titolare, un gol subito

GAETANO ORISTANIO – De Graafschap-FC Volendam: titolare (sostituito al 63′), un gol

FILIP STANKOVIC – De Graafschap-FC Volendam: squalificato

TIBO PERSYN – Club Brugge-KV Oostende 3-0: non convocato

LORENZO GAVIOLI – Crotone-Reggina 1-1: in panchina