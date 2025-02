Inter, andamento dei prestiti: subito Palacios, Stankovic ko

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Tomas Palacios gioca subito dal 1′ col Monza. Brutte notizie per Filip Stankovic.

RIEPILOGO PRESTITI – Weekend di grandi novità per i giocatori dell’Inter in prestito presso altre squadre. Tomas Palacios parte subito titolare con la maglia del Monza, uscendo però sconfitto di misura contro il Verona. La stessa sorte non tocca invece a Tajon Buchanan, in cerca di minuti con il Villarreal. Né a Issiaka Kamate, che dopo l’amara parentesi all’AVS in Portogallo torna in Italia, a Modena in Serie B. Brutte notizie invece da Filip Stankovic. Il portiere figlio d’arte esce al 18′ di Udinese-Venezia per un infortunio al ginocchio. In attesa di conoscere l’entità del problema, il Venezia sta guardando sempre in casa Inter per tutelarsi: pare vicino l’accordo per portare in Veneto Ionut Radu, attualmente fuori dalla rosa nerazzurra. Occhio anche all’evoluzione della situazione di Alessandro Fontanarosa. Alla settima panchina di fila con la Reggiana, il difensore classe 2003 sarebbe vicino al passaggio alla Carrarese.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Juvenuts-Empoli 4-1: titolare, sostituito al 92′

FILIP STANKOVIC (P) – Udinese-Venezia 3-2: titolare, sostituito al 18′

FRANCO CARBONI (D) – Udinese-Venezia 3-2: in panchina

TOMAS PALACIOS (D) – Monza-Verona 0-1: titolare, sostituito all’82’

EBENEZER AKINSANMIRO (C) – Sampdoria-Cosenza 1-0: indisponibile per infortunio

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Cittadella-Spezia 0-2: squalificato

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Sudtirol-Reggiana 2-0: in panchina

ISSIAKA KAMATÉ (C) – Modena-Mantova 3-1: non convocato

TAJON BUCHANAN (C) – Villarreal-Valladolid 5-1: non convocato

VALENTIN CARBONI (C) – Marsiglia-Lione 3-2: indisponibile per infortunio

MARTIN SATRIANO (A) – Montpellier-Lens 0-2: indisponibile per infortunio

EDDIE SALCEDO (A) – Panathinaikos-OFI 3-2: in panchina, subentra al 74′

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Leuven-Mechelen 1-0: indisponibile per infortunio

ALEKSANDAR STANKOVIC (C) – Lucerna-San Gallo 2-0: titolare, 90′ in campo