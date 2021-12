Inter, andamento dei prestiti: Stankovic muro, Males meglio di Esposito

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono in prestito nei principali campionati europei. Ecco un riassunto delle loro ultime prestazioni nel turno appena terminato, con Stankovic junior sugli scudi.

RIEPILOGO PRESTITI – Tra i giocatori dell’Inter in prestito, a fare faville sono soprattutto quelli all’estero. Su tutti Filip Stankovic, che contribuisce alla vittoria del suo Volendam sul Jong PSV Eindhoven. E fa molto bene anche Darian Males, che subentra nella ripresa e firma l’assist per il 2-2 del Basilea contro il Servette. Sebastiano Esposito invece rimane ai margini, ma stavolta per colpa sua: il rifiuto ad entrare in Europa League potrebbe costargli caro (vedi qui). Beffa doppia infine per Zinho Vanheusden: il tiro di Manolo Gabbiadini finisce sul tabellino come suo autogol, nell’1-3 subito nel derby di Genova. Da dimenticare il ritorno di Dalbert a San Siro (vedi pagelle): finisce triturato nel 4-0 finale dai nerazzurri.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Genoa-Sampdoria 1-3: titolare, sostituito all’85’, 1 autogol

DALBERT HENRIQUE (D) – Inter-Cagliari 4-0: titolare, 90′ in campo

ANDREA PINAMONTI (A) – Napoli-Empoli 0-1: titolare, 98′ in campo

EDDIE SALCEDO (A) – Roma-Spezia :

EDOARDO VERGANI (A) – Fiorentina-Salernitana 4-0: non convocato

VALENTINO LAZARO (C) – Famalicao-Benfica 1-4: non convocato

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Servette-Basilea 2-2: non convocato

DARIAN MALES (A) – Servette-Basilea 2-2: in panchina, subentra al 59′, 34′ in campo, 1 assist

ANDREW GRAVILLON (D) – Stade de Reims-Saint-Etienne 2-0: titolare, 97′ in campo

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Brest-Montpellier 0-4: titolare, sostituito al 60′

SAMUELE MULATTIERI (A) – Cremonese-Crotone 3-2: non convocato

MICHELE DI GREGORIO (P) – Monza-Frosinone 3-2: titolare, 96′ in campo, 2 gol subiti

LORENZO PIROLA (D) – Monza-Frosinone 3-2: non convocato

LORENZO GAVIOLI (C) – Reggina-Alessandria 0-4: non convocato

GAETANO ORISTANIO (A) – FC Volendam-Jong PSV Eindhoven 3-2: titolare, sostituito al 68′

FILIP STANKOVIC (P) – FC Volendam-Jong PSV Eindhoven 3-2: titolare, 90′ in campo, 2 gol subiti

TIBO PERSYN (C) – Club Brugge-SV Zuite Waregem 3-0: non convocato