Inter, andamento dei prestiti: squillo Buchanan, Palacios desaparecido

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Ancora titolare, Tajon Buchanan serve il primo assist in maglia Villarreal. Da Monza pessime notizie per Tomas Palacios.

RIEPILOGO PRESTITI – Alla ripresa dei campionati dopo la sosta per le Nazionali, i giocatori dell’Inter in prestito non posso sorridere troppo. L’unico a incidere attivamente è Tajon Buchanan, che trova il primo assist col Villarreal nella vittoria esterna in casa del Getafe. In Serie A rimane ancora a secco Sebastiano Esposito, sempre più a rischio retrocessione con l’Empoli. E sorride ancora meno Tomas Palacios. La salvezza per il Monza è quasi utopia ormai, e l’argentino non può nemmeno provare a contribuire. Dopo l’errore col Torino, il difensore classe 2003 è alla terza partita consecutiva osservata dalla panchina, senza nemmeno un minuto in campo. Infine, cade in casa lo Spezia di Francesco Pio Esposito (0-1 col Brescia). L’attaccante classe 2005 rimanda quindi i festeggiamenti per il rinnovo di contratto con l’Inter.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Como-Empoli 1-1: titolare, sostituito al 70′

TOMAS PALACIOS (D) – Cagliari-Monza 3-0: in panchina

FILIP STANKOVIC (P) – Venezia-Bologna 0-1: indisponibile per infortunio

FRANCO CARBONI (D) – Venezia-Bologna 0-1: in panchina

EBENEZER AKINSANMIRO (C) – Sampdoria-Frosinone 0-3: in panchina, subentra al 55′

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Spezia-Brescia 0-1: titolare, 90′ in campo

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Carrarese-Bari 2-1: in panchina, subentra all’84’

ISSIAKA KAMATÉ (C) – Modena-Catanzaro 2-1: in panchina

TAJON BUCHANAN (C) – Getafe-Villarreal 1-2: titolare, sostituito al 67′, 1 assist

MARTIN SATRIANO (A) – Lille-Lens 1-0: indisponibile per infortunio

EDDIE SALCEDO (A) – OFI-Atromitos 1-2: titolare, sostituito al 63′

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Standard Liegi-Mechelen 2-2: indisponibile per infortunio

ALEKSANDAR STANKOVIC (C) – Losanna-Lucerna 1-4: titolare, sostituito all’83’