Inter, andamento dei prestiti: solo Oristanio e Colidio sui tabellini

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono in prestito nei principali campionati europei. Ecco un riassunto delle loro ultime prestazioni nel turno appena terminato, in cui Oristanio e Colidio finiscono sui tabellini.

RIEPILOGO PRESTITI – Weekend agrodolce per i giocatori dell’Inter in prestito nei principali campionati europei. In Serie A c’è gloria solo per Stefano Sensi: l’ex 12 nerazzurro non incide sulla gara, ma partecipa alla vittoria nel derby che può valere la salvezza della Sampdoria. Non va così bene invece a Dalbert e Andrea Pinamonti, che cadono in casa con Cagliari ed Empoli contro Verona e Torino. Una gloria parziale all’estero solo per Gaetano Pio Oristanio e Facundo Colidio. Entrambi firmano un assist, nonostante le sconfitte esterne di Volendam e Tigre (entrambe per 3-2).

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

STEFANO SENSI (C) – Sampdoria-Genoa 1-0: titolare, sostituito al 68′

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Sampdoria-Genoa 1-0: non convocato

DALBERT HENRIQUE (D) – Cagliari-Verona 1-2: titolare, 90′ in campo

ANDREA PINAMONTI (A) – Empoli-Torino 1-3: titolare, 90′ in campo, 1 ammonizione

EDDIE SALCEDO (A) – Spezia-Lazio 3-4: non convocato

EDOARDO VERGANI (A) – Atalanta-Salernitana : non convocato

VALENTINO LAZARO (C) – Maritimo-Benfica 0-1: in panchina, subentra al 72′

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Basilea-Zurigo 0-2: titolare, sostituito all’68’

DARIAN MALES (C) – Basilea-Zurigo 0-2: non convocato

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Brest-Clermont 2-0: in panchina

MARTIN SATRIANO (A) – Brest-Clermont 2-0: titolare, sostituito al 78′

SAMUELE MULATTIERI (A) – Pordenone-Crotone 3-3: non convocato

MICHELE DI GREGORIO (P) – Monza-Benevento 3-0: titolare, 90′ in campo

LORENZO PIROLA (D) – Monza-Benevento 3-0: in panchina

GAETANO ORISTANIO (A) – Dordrecht-Volendam 3-2: titolare, sostituito al 69′, 1 assist

FILIP STANKOVIC (P) – Dordrecht-Volendam 3-2: titolare, 90′ in campo

FACUNDO COLIDIO (A) – Velez Sarsfield-Tigre 3-2: titolare, sostituito all’81’, 1 assist