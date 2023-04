Inter, andamento dei prestiti: Sensi gode a metà, Oristanio illude

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Stefano Sensi esulta in faccia agli ex compagni. In Olanda Oristanio serve un assist poco utile.

RIEPILOGO PRESTITI – Nell’ultimo turno l’Inter ha affrontato il Monza, rimediando una beffarda sconfitta. Tra i nerazzurri col cartellino ancora a Milano c’era in campo solo Stefano Sensi, uscito però prima della mezz’ora per l’ennesimo infortunio. Sul risultato impattano però due ex prodotti del vivaio Inter, il portiere Michele Di Gregorio (che sogna il ritorno a Milano) e il difensore Luca Caldirola, autore del gol vittoria. Rimane invece in panchina Franco Carboni, altro giocatore del Monza ancora di proprietà nerazzurra. Si sono poi affrontati anche Valentino Lazaro e Lorenzo Pirola, nell’1-1 tra Torino e Salernitana. In Serie B gioca praticamente solo Giovanni Fabbian, sostituito all’88’ di Benevento-Reggina (1-1). Sebastiano Esposito invece trova pochissimi minuti nel finale di Bari-Como (2-2). All’estero Gaetano Oristanio serve l’assist per il gol del 2-3 che illude il Volendam (con Filip Stankovic in porta) contro il PSV.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ANDREA PINAMONTI (A) – Sassuolo-Juventus 1-0: titolare, sostituito all’intervallo

STEFANO SENSI (C) – Inter-Monza 0-1: titolare, sostituito al 29′

VALENTINO LAZARO (C) – Torino-Salernitana 1-1: in panchina, subentra al 56′

MARTIN SATRIANO (A) – Cremonese-Empoli 1-0: in panchina

FRANCO CARBONI (D) – Inter-Monza 0-1: in panchina

LORENZO PIROLA (D) – Torino-Salernitana 1-1: titolare, 90′ in campo

ANDREI RADU (P) – Auxerre-Nantes 2-1: non convocato

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Olympique Marsiglia Troyes 3-1: titolare, sostituito al 77′, 1 ammonizione

FILIP STANKOVIC (P) – Volendam-PSV 2-3: titolare, 90′ in campo, 3 gol subiti

GAETANO ORISTANIO (A) – Volendam-PSV 2-3: titolare, sostituito all’86’, 1 assist

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Fortuna Sittard-AZ 0-3: non convocato

SAMUELE MULATTIERI (A) – Cagliari-Frosinone 0-0: indisponibile per infortunio

GIOVANNI FABBIAN (C) – Benevento-Reggina 1-1: titolare, sostituito all’88’

GABRIEL BRAZAO (P) – SPAL-Brescia 2-2: non convocato

MARCO POMPETTI (C) – Ascoli-Südtirol 1-0: assente per squalifica

EDDIE SALCEDO (A) – Genoa-Perugia 2-0: in panchina

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Bari-Como 2-2: in panchina, subentra all’85’

DARIAN MALES (C) – Basilea-Young Boys 1-1: titolare, sostituito all’intervallo

FACUNDO COLIDIO (A) – Tigre-Sarmiento 1-0: titolare, sostituito al 55′