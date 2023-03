Inter, andamento dei prestiti: Sensi e Pinamonti ritrovano il gol! In Serie B solo uno

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. In Serie A tornano al gol Stefano Sensi e Andrea Pinamonti. Il centrocampista del Monza e l’attaccante del Sassuolo latitavano dai tabellini da diversi mesi.

RIEPILOGO PRESTITI – Dopo quello di Martin Satriano settimana scorsa, questa è la volta del ritorno al gol di altri due giocatori dell’Inter in prestito. Il primo è Stefano Sensi, che firma il gol del pareggio in Verona-Monza (1-1). Per il centrocampista è il terzo gol stagionale, con l’ultimo che risaliva al 2 ottobre scorso. E lo stesso vale per Andrea Pinamonti. L’attaccante del Sassuolo si mette alle spalle l’infortunio dei mesi scorsi firmando il gol che sgonfia definitivamente la Roma (3-4). Pinamonti non segnava dal 9 novembre scorso, dalla gara di andata proprio contro i giallorossi. Rispetto a Sensi, un gol in più per l’attaccante neroverde, che sale a 4 reti in questa Serie A. Per il resto, tra i prestiti dell’Inter non si registrano grandi prestazioni in questo fine settimana. In Serie B parte titolare solo Samuele Mulattieri, che rimane però a secco nello 0-0 del suo Frosinone in casa del Bari. Nelle fila dei pugliesi rimane invece in panchina Sebastiano Esposito, non ancora certo di una maglia da titolare. E non scende invece in campo nemmeno Giovanni Fabbian, essendo stata rinviata la gara tra Perugia e Reggina, a causa del terremoto dei giorni scorsi.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ANDREA PINAMONTI (A) – Roma-Sassuolo 3-4: titolare, 90′ in campo, 1 gol

STEFANO SENSI (C) – Verona-Monza 1-1: titolare, sostituito al 75′, 1 gol

VALENTINO LAZARO (C) – Lecce-Torino 0-2: indisponibile per infortunio

MARTIN SATRIANO (A) – Empoli-Udinese 0-1: titolare, 90′ in campo

FRANCO CARBONI (D) – Verona-Monza 1-1: in panchina

LORENZO PIROLA (D) – Milan-Salernitana 1-1: titolare, sostituito al 68′

ANDREI RADU (P) – Auxerre-Rennes 0-0: titolare, 90′ in campo

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Lorient-Troyes 2-0: in panchina

FILIP STANKOVIC (P) – Feyenoord-Volendam 2-1: titolare, 90′ in campo, 2 gol subiti

GAETANO ORISTANIO (A) – Feyenoord-Volendam 2-1: non convocato

ZINHO VANHEUSDEN (D) – AZ-Groningen 1-0: non convocato

SAMUELE MULATTIERI (A) – Bari-Frosinone 0-0: titolare, sostituito al 68′

GIOVANNI FABBIAN (C) – Perugia-Reggina: rinviata

GABRIEL BRAZAO (P) – Cosenza-SPAL 1-0: non convocato

MARCO POMPETTI (C) – Parma-Südtirol 0-0: in panchina

EDDIE SALCEDO (A) – Genoa-Ternana 1-0: in panchina, subentra al 79′

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Bari-Frosinone 0-0: in panchina

DARIAN MALES (C) – Basilea-San Gallo 1-1: titolare, sostituito al 65′

FACUNDO COLIDIO (A) – Central Cordoba-Tigre 2-0: in panchina, subentra al 65′