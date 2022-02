Inter, andamento dei prestiti: Satriano si ripete, Sensi ed Esposito stop

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono in prestito nei principali campionati europei. Ecco un riassunto delle loro ultime prestazioni nel turno appena terminato, con Satriano ancora in gol (vedi report).

RIEPILOGO PRESTITI – Analizzando il weekend dei prestiti dell’Inter sparsi per Italia ed Europa, il nome che si staglia è ancora quello di Martin Satriano. Dopo la doppietta nel turno precedente, l’attaccante uruguaiano si ripete nell’1-1 del suo Brest contro lo Stade de Reims. E si tratta dell’unico nerazzurro in gol in questa giornata. Continua infatti il periodo a secco di Samuele Mulattieri, ormai senza reti da oltre quattro mesi. E rimane ancora fermo ai box Sebastiano Esposito (che spegne ogni ipotesi di nuova lite con lo staff), così come si ferma anche Stefano Sensi. Il centrocampista della Sampdoria salta la vittoria casalinga contro l’Empoli a causa di una gastroenterite, dopo due gare disputate per intero, di fila.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

STEFANO SENSI (C) – Sampdoria-Empoli 2-0: non convocato

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Venezia-Genoa 1-1: non convocato

DALBERT HENRIQUE (D) – Cagliari-Napoli 1-1: titolare, sostituito al 95′

ANDREA PINAMONTI (A) – Sampdoria-Empoli 2-0: titolare, 90′ in campo

EDDIE SALCEDO (A) – Bologna-Spezia 2-1: non convocato

EDOARDO VERGANI (A) – Salernitana-Milan 2-2: non convocato

VALENTINO LAZARO (C) – Boavista-Benfica 2-2: titolare, 90′ in campo

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Basilea-Losanna 3-0: non convocato

DARIAN MALES (C) – Basilea-Losanna 3-0: titolare, sostituito all’intervallo

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Stade de Reims-Brest 1-1: titolare, 90′ in campo

MARTIN SATRIANO (A) – Stade de Reims-Brest 1-1: titolare, sostituito al 79′, 1 gol

SAMUELE MULATTIERI (A) – Lecce-Crotone 3-0: titolare, sostituito al 79′

MICHELE DI GREGORIO (P) – Monza-Pisa 1-2: titolare, 90′ in campo

LORENZO PIROLA (D) – Monza-Pisa 1-2: in panchina, subentra al 18′

GAETANO ORISTANIO (A) – Emmen-FC Volendam: rinviata

FILIP STANKOVIC (P) – Emmen-FC Volendam: rinviata

FACUNDO COLIDIO (A) – Barracas Central-Tigre 0-2: titolare, sostituito all’81’, 1 assist

TIBO PERSYN (C) – Lierse Kempenzonen-KVC Westerlo: rinviata