Inter, andamento dei prestiti: Salcedo eroico, A. Stankovic da urlo!

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. A Eddie Salcedo basta un quarto d’ora per ribaltare Paok-OFI. Mentre Aleksandar Stankovic trova il primo sensazionale gol da professionista.

RIEPILOGO PRESTITI – I grandi protagonisti dei prestiti dell’Inter emergono dai campionati esteri in quest’ultimo weekend. La copertina sembrava tutta di Aleksandar Stankovic, autore del primo gol da professionista. Il figlio d’arte trasforma una splendida punizione, che purtroppo non riesce ad evitare al Lucerna la sconfitta interna con l’Yverdon. Ma poi Eddie Salcedo si alza dalla panchina e si prende il premio di MVP di giornata. L’attaccante italo-colombiano subentra al 74′ di Paok-OFI, coi padroni di casa in vantaggio per 1-0. E nell’arco di cinque minuti serve l’assist per il pareggio e poi firma il gol della vittoria finale. 2 reti e 2 assist per Salcedo in quest’ottimo avvio di stagione in Grecia. In Italia invece non si vede Sebastiano Esposito. L’attaccante classe 2002 salta la sfida tra Parma e Empoli (1-1) per un problema muscolare alla vigilia. Da valutare le sue condizioni in vista di mercoledì, quando i toscani affronteranno proprio l’Inter. Infine, in Belgio si rivede Zinho Vanheusden, che torna tra i convocati, rimanendo in panchina nella goleada del Mechelen (5-2 al Dender). Evento che non si verificava più dallo scorso 9 agosto.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Parma-Empoli 1-1: indisponibile per infortunio

FILIP STANKOVIC (P) – Monza-Venezia 2-2: titolare, 90′ in campo

FRANCO CARBONI (D) – Monza-Venezia 2-2: in panchina

EBENEZER AKINSANMIRO (C) – Sampdoria-Mantova 1-0: in panchina, subentra all’intervallo

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Spezia-Bari 0-0: titolare, sostituito all’82’

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Palermo-Reggiana 2-0: titolare, 90′ in campo

VALENTIN CARBONI (C) – Marsiglia-PSG 0-3: indisponibile per infortunio

MARTIN SATRIANO (A) – Lens-Lille 0-2: indisponibile per infortunio

ISSIAKA KAMATÉ (C) – AVS-Porto : in programma stasera alle 21.15

EDDIE SALCEDO (A) – Paok-OFI 1-2: in panchina, subentra al 74′, 1 gol e 1 assist

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Dender-Mechelen 2-5: in panchina

ALEKSANDAR STANKOVIC (C) – Lucerna-Yverdon 2-3: titolare, 90′ in campo, 1 gol