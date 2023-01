Inter, andamento dei prestiti: Salcedo chiude i conti, si rivede Vanheusden!

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Nell’ultimo turno Eddie Salcedo trova il secondo gol col Bari. E si rivede nuovamente Zinho Vanheusden.

RIEPILOGO PRESTITI – Nell’ultimo weekend le glorie per i giocatori dell’Inter in prestito non arrivano certo dalla Serie A. Nel massimo campionato scendono in campo solo in due. Martin Satriano esulta per la vittoria dell’Empoli sulla Sampdoria, prima della sfida all’ex squadra. Mentre Lorenzo Pirola mette lo zampino nel tracollo della Salernitana in casa dell’Atalanta. Nel gol che apre l’8-2 finale, è fatale la sua deviazione sul tiro di Jeremié Boga. In Serie B altro assist per Samuele Mulattieri, sempre più capolista con il suo Frosinone. E secondo gol stagionale per Eddie Salcedo, che firma il gol che vale il 4-0 del Bari sul Parma. Passando invece all’estero, ci prendono gusto Filip Stankovic e Gaetano Oristanio. Il loro Volendam è alla seconda vittoria consecutiva, e il centrocampista serve pure l’assist per il 2-1 finale sul RKC. Infine, si rivede in campo Zinho Vanheusden. Dopo il brutto infortunio al piede, entra negli ultimi venti minuti di Heerenveen-AZ, in tempo per celebrare il 2-0 degli ospiti.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ANDREA PINAMONTI (A) – Sassuolo-Lazio 0-2: indisponibile per infortunio

STEFANO SENSI (C) – Cremonese-Monza 2-3: in panchina

ANDREI RADU (P) – Cremonese-Monza 2-3: indisponibile per infortunio

VALENTINO LAZARO (C) – Torino-Spezia 0-1: indisponibile per infortunio

MARTIN SATRIANO (A) – Empoli-Sampdoria 1-0: titolare, sostituito al 77′

LORENZO PIROLA (D) – Atalanta-Salernitana 8-2: titolare, sostituito all’86’

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Lille-Troyes 5-1: non convocato

FILIP STANKOVIC (P) – Volendam-RKC 2-1: titolare, 90′ in campo, 1 gol subito

GAETANO ORISTANIO (A) – Volendam-RKC 2-1: titolare, sostituito all’81’, 1 assist

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Heerenveen-AZ 0-2: in panchina, subentra al 71′

SAMUELE MULATTIERI (A) – Frosinone-Modena 2-1: titolare, sostituito all’82’, 1 assist

FRANCO CARBONI (D) – Cagliari-Como 2-0: in panchina

GIOVANNI FABBIAN (C) – Reggina-SPAL 0-1: titolare, sostituito al 78′

MARCO POMPETTI (C) – Südtirol-Brescia 1-0: in panchina

EDDIE SALCEDO (A) – Bari-Parma 4-0: in panchina, subentra all’86’, 1 gol

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Club Brugge-Anderlecht 1-1: non convocato